【多相】世茂放售中環中心全層連豪裝　意向價5.59億

該單位採用無柱式設計並擁有高樓底，同時可飽覽開揚城市景觀及部分維多利亞港海景，具備極高使用價值。物業全層附送豪華裝修，適合集團總部使用，買家可按需求進行裝修或直接使用，大大提升交易靈活性。在配套方面，大廈設有多部高速電梯直達各主要樓層，並提供3層停車場逾400個泊車位，特設全天候上落客區，行政人員及貴賓可直接乘搭專用電梯直達所屬樓層。

周氏續稱，中環中心向來是投資者及用家的首選物業，此次放售的37樓全層單位為市場上極罕有可供出售逾兩萬呎的分層甲級商廈樓面。

呎價方面，該廈近期亦見同類型矚目成交，例如星展銀行於去年10月購入66樓及75樓全層樓面，成交呎價分別約25,958元及26,800元水平，與是次放售價相比，業主叫價明顯克制。

同時，中區近期亦錄得個別全層成交，如金鐘東昌大廈16樓全層，面積約8,824平方呎，成交價約1.6億元，令中區商廈投資氣氛有所回升。