太古：資本市場復甦暫未惠及商廈 料明年才能好轉
2025年03月13日 16:46
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太古地產(01972)去年錄得投資物業公平值虧損62.99億元，行政總裁彭國邦表示，主要反映旗下商廈組合續租租金負增長。展望今年本地有多個新供應投入市場，但需求未見有增長。特別是資本市場氣氛好轉，但暫時未見傳導至寫字樓市場，因此他估計，租金或要到2026至2027年才會回復。現時租戶趨勢是向優質的樓面轉移，而集團旗下的寫字樓出租率維持94至95%的高水平。
零售市道方面，他表示去年第四季起開始回升，而且在本年初繼續。集團會繼續改善租戶組合以維持競爭力，多個商場目前出租率維持在100%。
太古公司(00019)飲料部門方面，太古可口可樂總裁蘇薇表示，在以往的努力下，集團產品在內地價格正在上升，未來會繼續投資地區市場，特別是供應鏈相關投資，以支持整體內地市場增長。另外亦一直留意東南亞的增長機遇。
有關集團醫療保健業務去年仍然錄得虧損，主席白德利解釋，集團醫療保健所在地區的人均生產總值正在漂亮地上升，對集團的投資非常正面。相信現時是非常前期的投資，等到未來10至15年成熟後，集團在這些市場將會站在有利競爭的位置。
被問到回購股份的計劃，白稱，該計劃將會在本年5月完結，屆時在股東大會後，將會由董事會檢討。