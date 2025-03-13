太古：資本市場復甦暫未惠及商廈　料明年才能好轉

零售市道方面，他表示去年第四季起開始回升，而且在本年初繼續。集團會繼續改善租戶組合以維持競爭力，多個商場目前出租率維持在100%。

有關集團醫療保健業務去年仍然錄得虧損，主席白德利解釋，集團醫療保健所在地區的人均生產總值正在漂亮地上升，對集團的投資非常正面。相信現時是非常前期的投資，等到未來10至15年成熟後，集團在這些市場將會站在有利競爭的位置。

被問到回購股份的計劃，白稱，該計劃將會在本年5月完結，屆時在股東大會後，將會由董事會檢討。