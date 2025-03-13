港交所去年已實現碳中和　將續推進各項可持續發展

他指，集團於2024年實現了碳中和，履行其推動全球可持續發展的承諾，為香港上市公司樹立了一個重要的榜樣。未來將繼續堅定地推進各項可持續發展舉措，包括進一步減少碳排放、擴大可再生能源的應用，並通過合作推動系統性變革，與各界携手為子孫後代構建更加美好的低碳未來。

自早前公布碳中和目標以來，港交所通過提高能源效益、採用低碳採購策略以及投資優質碳信用項目等多項舉措，在減少碳排放方面取得顯著成效。截至2024年底，港交所全球約99%的辦公地點及設施已採用可再生能源電力，而通過直接採購綠色電力或購買可再生能源證書，有效地降低了來自電力的碳足跡。

此外，港交所通過旗下國際碳市場平台Core Climate，投資於中國內地的植樹造林和恢復植被項目所產生的高品質碳信用，以抵消其所有未能削減的排放。港交所2024年總計註銷了約5.5萬噸碳信用，並實現碳中和。