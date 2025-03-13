富途上季經調整淨利潤升逾倍　港用戶市佔率首破50%

富途控股公布業績，截至2024年12月31日止第四季度，總營收44.33億港元，按年增長86.8%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤為19.52億港元，按年增長105.4%。按業務分類，第四季交易佣金及手續費收入20.57億港元，按年增長127.6%；利息收入爲20.22億港元，按年升51.8%；其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）3.53億港元，按年增長157%。

2024年全年，富途總營收為135.9億港元，非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤57.68億港元，按年漲幅分別為35.8%，26.2%。

截至年末，富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達2,515萬，按年增長16%；開戶客戶數達458萬，按年增長29%；有資產客戶總數增加至241萬，按年增長41%；客戶資產達7,433億港元（約957億美元），按年漲幅達53%。

第四季度，富途於香港用戶市場佔有率首次突破50%，意味每兩個香港成年人就有一位使用；有資產客戶數按季升幅創近三年新高，反映強勁入資表現。龐大的客戶基礎與不斷提升的客戶活躍度，推動香港市場第四季度交易額迎來新高。

富途控股創始人李華表示，2024年是富途全球戰略下的突破之年，在香港實現市場佔有率過半的重要里程碑；海外市場方面，堅持深度本土化營運，在AI技術浪潮下將繼續聚焦產品創新，以科技驅動服務升級、提升投資體驗，打造更智能、高效的一站式投資生態平台，持續為全球投資者創造價值。