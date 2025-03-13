報告：近9成年輕港人已安排今年外遊　首要目的地為...

本地旅遊預訂平台Klook夥消費者調查平台GWI發表《2025 Travel Pulse旅遊習慣及趨勢研究》報告，發現幾乎所有年輕旅客都視旅行為有效的減壓方式；全球64%的旅客會為重整心情而計劃旅行，48%在旅行後感到完全充電。香港方面，52%港人希望透過旅遊逃離沉悶的日常，47%旨在透過旅遊對抗工作倦怠。

新世代旅客對紓壓旅遊的期望持續上升，92%出遊後經歷「旅行後遺症」(post-travel blues)，其中近7成港人旅行回港後已懷緬剛結束的行程體驗並打算計劃下趟出行。值得一提的是，9成的年輕旅客因無法踏上旅程而感到沮喪，主要受時間及財務限制。

在香港，64%人因時間限制而無法踏上旅程，57%則提到財務考量，超過全球平均水平的60%和46%。其中，89%港人已計劃於2025年至少安排一次海外旅遊，較上年的71%更見增幅，當中日本依舊成為他們的首選目的地，亦開始將目光投向長線遊如北歐(包括瑞典、挪威)等地。

日本續成港人熱門旅遊地點

另外，Klook指去年的業務迎來豐收，續對香港旅遊業的前景樂觀；當中，該企入境旅客預訂本港體驗的業務更取得按年增長65%，超越行業平均增長水平。據內部預訂數據顯示，日本訪港旅客成為最大市場，按年增長2.15倍；其他主要旅客市場包括菲律賓、南韓、台灣、內地及新加坡，其增長率均高達1.1倍。新興市場如美國及印度等亦錄得1.55倍的增長

出境旅客業務方面，日本仍是最受港人歡迎的地區，預訂量錄得按年30%的增長；又指注意到旅客的目光正逐漸投向亞洲以外地區，令歐洲、美國和澳洲的業務取得按年60%的增長，中東及越南更見高達90%增長。內地亦因高鐵等多樣化的交通選擇，以62%的增長成為港人預訂增長排名前3的目的地之一。