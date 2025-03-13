【輸到喊】東港城兩房售650萬元　3年多帳蝕180萬

大型私人屋苑業主繼續要蝕。將軍澳東港城兩房單位，減價30萬元，以650萬元成交，原業主持貨約3年多，帳面需蝕讓180萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣陳家豪表示，鰂魚涌居屋康山花園4座極高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，已補價自由市場叫價560萬元，終以538萬元成交，呎價約12,483元，原業主在2020年以約660萬元買入，帳面蝕122萬元。

●中原陳振裕指，西半山豫苑1座高層C室，實用面積約790方呎，套三房間隔，享維港海景，去年底叫價1,328萬元，現以1,228萬元沽出，呎價約15,544元，新買家為外區客。

●中原蘇苡晴稱，香港仔中心海瑩閣低層2室，實用面積約438方，兩房間隔，上月放盤時叫價500萬元，現以444萬元沽出，呎價約10,137元，新買家為專才人士。

●中原葉俊安指，鴨脷洲海怡半島3月暫錄約8宗買賣，包括20座低層F室，實用面積約618方呎，套三房間隔，以752萬元成交，呎價約12,168元，新買家為同區客。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨3月暫錄約8宗買賣，5期蘭秀道5號中層D室，實用面積約703方呎，三房間隔，最初叫價798萬元，放盤僅約4天，以775萬元易手，呎價約11,024元，新買家為同區用家。

●利嘉閣陳炳南指，長沙灣AVA 61中低層D室，實用面積約150方呎，開放式間隔，望街景，以265萬元成交，呎價約17,667元，原業主於2020年以約325萬元買入，約5年帳面蝕60萬元。

●香港置業邵偉信稱，西南九龍匯璽2B座高層K室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價約1,080萬元放盤，吸引外區客洽詢，雙方經議價後以1,050萬元入市，呎價約23,810元，新買家為投資客。

●美聯劉志偉指，西南九龍浪澄灣6座中層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，叫價880萬元放盤，近期獲上車客洽詢，議價後以841.5萬元承接自住，呎價約15,412元，原業主於2017年9月以約832.8萬元購入，約8年帳面賺約8.7萬元。

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新界區

●中原關偉豪表示，將軍澳東港城6座低層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，享內園景，最初叫價680萬元，最新以650萬元成交，呎價約12,405元，新買家為外區客，原業主持貨約3年多，帳面需蝕讓180萬元。

●中原陳沛堯指，西貢逸瓏海滙2座中層D室，實用面積約433方呎，兩房間隔，以438萬元沽出，呎價約10,115元，新買家為外區投資者，原業主於2016年7月以約531.8萬元購入，持貨逾8年半帳面需蝕讓93.8萬元，貶值約18%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢碧翠路金璧花園1座A室單位，實用面積約1,187方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，連花園約1,362呎，叫價1,400萬元，以1,120萬元連兩個車位沽售，累減280萬元，減幅約20%，呎價約9,436元，低市價約5%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山雅典居1座中層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，享海景，放盤時叫價1,100萬元，減價72萬元或約6.5%，以1,028萬元連車位沽售，呎價約11,762元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸3月暫錄約兩宗買賣，屋苑1座中層C室，實用面積約794方呎，套三房間隔，議價後以900萬元易手，呎價約11,335元，新買家為換樓客。

●中原邱皓文指，大圍薈蕎最新錄1翼中層D6室，實用面積約254方呎，開放式間隔，叫價約345萬元，日前議價後以280萬元獲承接，呎價約11,024元，新買家為外區客，原業主持貨約8年，帳面面蝕讓約239.3萬元，期內貶值約46%。

●中原劉德興稱，粉嶺名都3月暫錄約2宗買賣，屋苑1座低層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤時叫價約420萬元，議價後以399萬元沽出，呎價約10,000元，新買家為上車客，原業主持貨約7年，帳面蝕26萬元，貶值約6.1%。

●中原賴作智表示，上水居屋彩蒲苑C座中層14室，實用面積約394方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約330萬元，議價後以310萬元易手，呎價約7,868元，新買家為分支家庭客。

●中原王勤學指，元朗區昨日(12日)單日錄約7宗二手買賣，包括溱柏9座中層C室，實用面積約558方呎，兩房連儲物房間隔，叫價495萬元，微減2萬元，以493萬元沽出，呎價約8,835元，新買家為上車客。

●美聯廖煜榮表示，元朗加州花園竹桃徑雙號屋，實用面積約967方呎，新買家為外區租客，所以購入單位與父母同住，單位附有基本裝修，已交吉一年多，最終以888萬元購入，呎價約9,183元，原業主於2020年以1,000萬元買入，約5年帳面虧損112萬元。

●祥益林家倫指，日天水圍居屋天頌苑M座高層8室，實用面積約636方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價26萬元，綠表客原本亦居於同區，毋須重新適應環境，未補價第二市場決定以322萬元購入，呎價約5,063元。

●置安居黃煒欣表示，屯門䨇寓北翼中層E室，實用面積約363方呎，叫價450萬元放售，減價至411.8萬元售出，呎價約11,344元，原業主於2018年以447.6萬元購入，約7年帳面蝕35.8萬元，貶值約8%。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋美樂花園4座高層A室，實用面積約861方呎，三房間隔，由於單位為事故盤，售價較市價低近四成，加上部分銀行對上述單位仍能作出估價，追價20萬元，已補價自由市場以420萬元一筆過付款購入上址自住，呎價約4,878元。

●中原吳家威表示，東涌居屋裕泰苑A座中層4室，實用面積約283方呎，開放式間隔，未補價第二市場叫價180萬元，經買家議價後，減價20萬元，以160萬元沽出，呎價約5,654元，新買家為公屋租戶。

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