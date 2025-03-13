美股偏軟　Intel暴漲18%、Adobe跌一成

美股3大指數周四早段偏軟，道指跌26點，報41,324點；標指跌3點，報5,595點；納指跌113點，報17,535點。港股夜期報23,596點，升108點，高水133點。

企業消息方面，創作軟件公司Adobe公布業截至2月底止一季業績，期內收入按年增長10.26%；經調整淨利潤按年升8.69%至22.24億美元。儘管業績增長不俗，但該公司維持全年業績指引不變，估計收入介乎233億至235.5億美元之間，令市場感到失望，拖累其股價於周四曾挫10.74%。

另外，深陷危機的英特爾(Intel)終於公布新任行政總裁(CEO)人選，正式任命陳立武(Lip-Bu Tan)，並3月18日生效。陳立武將成為英特爾7年來第四任CEO，也將是英特爾歷史上第一位華人CEO。有趣的是，美國的晶片產業巨頭包括英偉達(Nvidia)、博通(Broadcom)、超微半導體(AMD)等，CEO均由華人擔任。

陳立武今年65歲，出生於馬來西亞華人家庭，在新加坡長大，後移居美國。他曾經是半導體公司Candance Design的行政總裁，亦在2022年時一度加入英特爾的董事會，翌年請辭。外界盛傳，他與當時的CEO蓋爾辛格在許多理念上有分歧，因而決定離職。英特爾股價於周四早段曾升18.61%，高見24.53美元。