天水圍項目9日內三度沽清　大埔新盤首輪收票7400張

新盤市場交投暢旺，熱賣的天水圍項目於9日內三度錄得沽清，是日第三輪發售108伙再次清枱，該期數累計已賣出399伙。另一新界盤，大埔項目首輪截收逾7,400票，超額認購逾31倍。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE三度錄得沽清

●啟德天璽•海全新期數登場

●大埔上然第1期首輪截收7,418票

萬科香港旗下大埔上然第1期，首輪銷售已於周四(13日)晚上8時截票。發展商公布，項目於7日之內截收7,418張入票，按周六以價單形式發售228伙計，錄得超額認購逾31.5倍。萬科香港董事總經理周銘禧表示，期望周六銷售當日，買家們能選購心儀單位，若銷情理想，不排除會於短期內加推單位。

●馬頭角南首單日沽11伙

●藍田KOKO RESERVE頂層複式單位4,120萬元沽

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期KOKO RESERVE，周四(13日)以4,120萬元售出連天台複式單位，為1座17及18樓G室，實用面積1,957方呎，採四房雙套梗廚連工作間間隔，外連835方呎天台，成交呎價約21,053元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出884伙，已套現逾86億元。

●油塘蔚藍東岸四房海景戶成交價3,080萬

●佐敦高臨連平台特色戶售1,431萬元

●啟德天瀧加推12伙臨海單位

●將軍澳PARK SEASONS一房售464萬元

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周四(13日)以464.4萬元售出第2A座9樓G室，單位實用面積325方呎，屬一房間隔，呎價約14,289元。發展商指，整個SEASONS系列項目，自去年3月開售至今，累售1,047伙，套現近65億元。

●油塘蔚藍東岸四房售3,080萬元

●元朗洪水橋滙都兩房呎售約10,160元

●啟德MIAMI QUAY I錄終止交易

會德豐地產等合作發展、已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周二(11日)錄得1宗終止交易個案，為第1座26樓A室，實用面積716方呎，採三房一套間隔，原本在去年5月以1,867.1萬元售出，當時呎價約26,077元。