天水圍項目9日內三度沽清 大埔新盤首輪收票7400張
2025年03月13日 21:58
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新盤市場交投暢旺，熱賣的天水圍項目於9日內三度錄得沽清，是日第三輪發售108伙再次清枱，該期數累計已賣出399伙。另一新界盤，大埔項目首輪截收逾7,400票，超額認購逾31倍。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE三度錄得沽清
新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，周四(13日)作第三輪銷售，以價單形式發售108伙。據市場消息指，截至晚上約9時半，是日所推售單位全數沽清。該盤於9日之內，連續三輪銷售都「清枱」，合共累售399伙，佔該期數提供525伙約76%。
●啟德天璽•海全新期數登場
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海的第2A期登場，將於短期內上載樓書，預計於月內推出首批10伙招標。項目第2A期為第7座，涉及43伙，主打四房大戶型單位，當中42伙標準戶型的實用面積為1,124至1,150方呎。另備有1伙特色單位，實用面積為2,476方呎。
●大埔上然第1期首輪截收7,418票
萬科香港旗下大埔上然第1期，首輪銷售已於周四(13日)晚上8時截票。發展商公布，項目於7日之內截收7,418張入票，按周六以價單形式發售228伙計，錄得超額認購逾31.5倍。萬科香港董事總經理周銘禧表示，期望周六銷售當日，買家們能選購心儀單位，若銷情理想，不排除會於短期內加推單位。
●馬頭角南首單日沽11伙
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周四(13日)以價單形式發售20伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，截至下午5時，項目是日暫售出11伙，共套現4,730萬元。項目同日上載全新銷售安排，推出4伙平台特色戶於下周二(18日)招標發售，戶型為1房至2房間隔，實用面積220至304方呎，連76至283方呎平台。招標期截至6月15日。
●藍田KOKO RESERVE頂層複式單位4,120萬元沽
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期KOKO RESERVE，周四(13日)以4,120萬元售出連天台複式單位，為1座17及18樓G室，實用面積1,957方呎，採四房雙套梗廚連工作間間隔，外連835方呎天台，成交呎價約21,053元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出884伙，已套現逾86億元。
●油塘蔚藍東岸四房海景戶成交價3,080萬
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，周四(13日)公布最新售出四房海景單位，為1座12樓A室，單位實用面積1,329方呎，採四房雙套間隔，配備私人升降機大堂，成交價3,080萬元，呎價約23,175元。發展商指，該單位向西南享開揚山海景致，廳房同向設計盡享維港海景。全盤開售至今，累計售出452伙，總成交金額逾40億元。
●佐敦高臨連平台特色戶售1,431萬元
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周四(13日)以招標形式售出一個連平台特色戶，為A2座12樓A室，實用面積508方呎，外連130方呎平台，成交價為1,431.6萬元，呎價約28,181元。全盤推售至今，累售約193伙，套現約16.4億元。項目日前推出全新優惠，接獲查詢眾多，將於本周六 (15日) 推售項目餘下的標準單位。
●啟德天瀧加推12伙臨海單位
恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，周四(13日) 上載全新銷售安排，首度推出12伙位於第6座的臨海單位，於下周二 (18日)起以招標發售。上述12伙全屬第6座的的標準單位，採三房一套連儲物房及工作間間隔，實用面積由1,085至1,117方呎。招標期截至今年8月15日。
●將軍澳PARK SEASONS一房售464萬元
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周四(13日)以464.4萬元售出第2A座9樓G室，單位實用面積325方呎，屬一房間隔，呎價約14,289元。發展商指，整個SEASONS系列項目，自去年3月開售至今，累售1,047伙，套現近65億元。
●油塘蔚藍東岸四房售3,080萬元
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，周四(13日)公布最新售出四房海景單位，為1座12樓A室，單位實用面積1,329方呎，採四房雙套間隔，配備私人升降機大堂，成交價3,080萬元，呎價約23,175元。發展商指，該單位向西南享開揚山海景致，廳房同向設計盡享維港海景。全盤開售至今，累計售出452伙，總成交金額逾40億元。
●元朗洪水橋滙都兩房呎售約10,160元
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周四(13日)再錄兩宗成交，共涉逾895萬元。集團執行董事關堡林表示，新售出的單位包括第1座2樓A10室，實用面積426方呎，屬兩房間隔，最新以432.83萬元售出，呎價約10,160元。
●啟德MIAMI QUAY I錄終止交易
會德豐地產等合作發展、已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周二(11日)錄得1宗終止交易個案，為第1座26樓A室，實用面積716方呎，採三房一套間隔，原本在去年5月以1,867.1萬元售出，當時呎價約26,077元。