【東方日報產評】中美經濟坐蹺板　特促脫鈎如玩火

近期美股動盪，美元亦轉弱，頗大程度是市場看清了，現任總統特朗普的政策取向不利經濟表現，也對特朗普狂妄的施政作風無所適從，在看不透前景下，企業選擇煞停新投資，投資者則選擇沽貨減磅以控制風險，可預示美國經濟迎面而來的改革將舉步維艱。反觀中國經濟，打從2020年叫停螞蟻集團港滬上市，就開啟一連串對平台經濟、房地產及地方債務的整頓，如今又回到健康增長的起步點。疫後以來，美國經濟先甜後苦；而中國經濟則有望苦盡甘來。兩強經濟既選擇走不同的路，若美國一意孤行要推動脫鈎，分道揚鑣也是順理成章的發展方向。

美國經濟在疫後復甦，但遇着2022年俄烏戰爭爆發，通脹急升，聯儲局錯判形勢，太遲才出手壓抑通脹，致後來要猛力加息壓低物價，可這幾年美國經濟非但沒調整，還以繁榮示人，皆因上一屆的拜登政府大增各項開支，粉飾市道，加上美國企業透過大量回購托住股價，再藉科技和晶片股估值登頂而撐住美股半邊天，可實際上美國經濟與美股榮景，是以美國政府天量財赤來支持的「虛胖」，猶如城堡建在沙堆上。現任總統特朗普拒再延續泡沫，選擇以關稅政策來讓美國再次偉大。

天量債務不可持續，特朗普政府大減公共開支，清理政府各項「混帳」，事在必行。不過，政府開支一旦大減，而私營經濟體系又降溫的話，經濟收縮是必然結果。股市表現跑先經濟景氣，美股周初出現的大冧市來得不意外，未來得由聯儲局出手調節貨幣政策救市。惟如是者，美元資產只怕暫難再如這幾年般獨領風騷。

疫後美股炒得火熱，同時中國主動叫停世紀新股上市，針對平台經濟進行反壟斷、打擊跨行業無序擴充等治理整改，並戳破內房及地方債務泡沫，故疫後內地經濟復甦未如預期，內部需求隨資產價格調整而放緩，繼而影響投資，加上美國打壓，中國經濟着實不易為。幸而這些年中國汽車等戰略產業升級改造展現成果，對出口業等景氣起了重要的支持作用，也向世界說明中國選擇的經濟治理方向可行。

中國經濟尚未完全擺脫困難，今年穩股穩樓已成政策重點，而人工智能等科技突破，有助撬動新投資。另一方面，地方財政狀況改善，未來能在刺激地方經濟上發揮更大作用，加上中國土地拍賣逐步復常，地方政府也將加快着手吸納住房庫存以改善樓市供需，而資本市場重現生機，也可提供融資便利，整體資產價格有望持續走出低谷，估值將更合理反映中國的經濟前景。

如今，中美經濟就如坐上蹺蹺板的兩端，一邊要起，一邊要落。除了景氣度不同外，中國科創發展也在努力走出異於美國模式的道路，人工智能的開源模式、汽車產業朝電動化與智能化發展，都是例子。美國一直推動與華脫鈎，若未來美國經濟逃不過衰退，而中國卻保持在自主發展道路上實現經濟增長目標，逐漸發展成為非美經貿體系核心的話，屆時要着急的就是美國了。