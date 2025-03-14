陸秉鈞：港股3月回調壓力增　突破新高需更強催化劑

港股這波升勢既久且長，自1月13號開始由18,671點展開至今。最開初的刺激來自國產AI 算力 — Deepseek推出的刺激、觸發估值重估開始，其後進入二月中後旬，又有對兩會政策期待，最終在人大召開會議期間的3月7號，恒指創下24,669點的自2022年3月以來的新高。然而，隨着港股已經回到五年平均估值水平，即大約24,200的位置後，短期因為重估而來的高位已經算是初步達到。

恒指三月出現轉捩點，短線整固向下

筆者認為，港股今年初步高位目標已經到達之後，在缺乏進一步的重大利好消息下，港股短期要再突破新高，難度會較高。三月可能是一個轉捩點。在三月之間，兩會開會前至閉幕期間算是為蜜月期，在兩會閉幕後恒指開始進行進一步整固。但22,800將獲得較大支持，筆者認為此位置是一個關鍵支持。自2022年開始，恒指周線圖就沒有一周能站穩此水平，恒指過去兩年四次測試此水平，都無功而還，包括2024年10月初的一波。然而，此位置在今次升浪中突破了，這也讓恒指一口氣跑到24,669來。由於22,800該位置為恒指過去兩年的多重頂部阻力，在前陣子升穿後，反而成為有效支持。

再破新高需要迎來重大利好消息或政策

筆者在上一年12月12號代表富途發表對港股恒指的看法，當時分享指參考恒指過去五年平均估值來算，恒指今年高位可以見24,200點；而在極樂觀的情緒下，恒指最樂觀可以見27,500點。筆者目前認為，在恒指滿足了今年高位的基本要求後，基本估值已經得到有效釋放，要突破24,669再進一步往上，需要有更強大的利好消息或政策支持，但目前港股並不具備此情況。

無論是最新推出的Manus，還是最近數天推出的人形機械人，對大市的刺激，已經遠不如之前的deepseek所帶來的影響。

降息降準正面作用大，但新高仍靠「組合拳」

筆者認為，政策的影響將會更大，中國人民銀行行長3月6日表示，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降准降息。目前金融機構存款准備金率平均為6.6%，還有下行空間，還可研究降低結構性貨幣政策工具利率。市場正觀望本年首次降准降息的出現時間，這後續為市場帶來一定憧憬的空間，然而，讀者需要注意的是，這些是一次性的操作，若果需要為大市帶來突破新高的利好作用，市場可能需要像上年9月底的一系列政策組合拳配合才能達到。

總結來說，筆者認為三月港股走勢較為偏淡，伴隨近日成交出現萎縮，若果缺乏新資金投入的情況下，恒指有機會再往下試更低水平。至於是短線調整，還是第二季度港股會再創新高，這個筆者認為關鍵還是有否重大利好消息帶動，否則此輪升浪可能短暫完結。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)