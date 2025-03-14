鄧聲興：中國AI崛起引領產業發展

這不僅推動港股及A股市場持續活躍，亦帶動近期多有突破的晶片、機械人等上下游產業鏈景氣，並促進內地資產重估及提升全球對內地科技創新能力的認知，可繼續伺機部署相關領域。同時，也顯示內地AI乃至科技發展與美國差距正在縮小，或已進入新發展階段。

相關產業鏈協同效應增

數據顯示，恒生科技指數年初至2月27日漲幅已逾30%，近日恒指在內地政府工作報告的科技行情催化下一度升至24,669點，創2022年2月以來新高。

此外，現時全球各國對AI日益重視，以及其政治競爭屬性的提升等，內地政策對AI相關領域和企業的聚焦顯示國家的支持，連同近期支援政策，相信未來內地AI發展已進入新紀元。未來如何進一步提升「內功」、並在技術與需求協同契合等基礎上進行創新等，或為未來AI發展重點。

車用AI開闢智駕新賽道

憑藉內地自身強大的商業化產業鏈優勢，料可更好的實現AI工業化及商業化發展，催動晶片等從國產化替代進一步發展至提升更多全球市場佔有率。內地未來可望在發展AI技術的同時，做好晶片、儲能等配套設施的研發部署，以及各領域間的需求與創新共振，以綜合科技技術應對全球科技乃至政治競爭的挑戰，但仍須持續的政策和資金支持。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)