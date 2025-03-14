姚浩然：港股短期區間上落 金價年內挑戰3200美元
2025年03月14日 11:44
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（Getty Images圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國總統特朗普威脅對歐盟進一步加徵關稅，市場憂慮引發環球貿易戰，美股走勢繼續受壓。至於港股受外圍影響不大，周五(14日)顯著反彈，但要上破上次高位阻力24,700點有一定難度，短線料在23,300至24,500點上落為主。股份方面，他認為阿里巴巴(09988)、汽車股吸引資金趁低納，值得投資者留意；至於中芯國際(00981)估值已屆高位，股價再上有難度。
友邦保險(01299)去年多賺84%，期內新業務價值升約18%，至47億美元，末期息每股派超過1.3港元，較上年度多一成。公司並公布新一輪16億元股份回購，惟績後股價不升反跌。姚表示，友邦派息及回購合乎預期，但新業務價值低於市場預期，營運溢利增長有放慢迹象，在暫未見有更多利好消息吸引資金流入下，股價短期料跑輸大市，下方支持在60元水平。
關稅措施不明朗觸發資金避險，加上市場預料聯儲局今年仍有減息空間，帶動國際金價破頂，紐約期金更一度突破3,000美元關。姚浩然指由於減息預期及美元走弱，相信金價將企穩在3,000美元水平，今年內更有望挑戰3,200美元。姚又認為金礦股受多種因素影響，未必能完全受惠於金價升勢，建議投資者考慮黃金ETF，如SPDR金(02840)。