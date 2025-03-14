小馬智行及文遠知行據報擬赴港二次上市

內媒引述消息指，小馬智行正準備啟動港股上市計劃。知情人士透露，目前該計劃尚處於初期探討階段。報道又指，文遠知行亦計劃赴港二次上市。對於上述消息，小馬智行表示，公司暫無赴港二次上市計劃。文遠知行則稱，沒有接到任何相關信息。

知情人士指，自去年起港股IPO就已經突破冰點，快速復甦，隨今年以來港股市場回暖，更吸引愈來愈多內地企業。港股市場作為國際金融中心，具備成熟完善的資本市場與法律體系，能夠吸引全球投資者的目光。「通過雙重上市模式，企業不僅可以拓展融資渠道，還能顯著提升品牌曝光率，進而增強國際影響力，有助於品牌全球化戰略的推進。」

去年11月，自動駕駛初創小馬智行正式登陸納斯達克，股票代碼「PONY」，成為Robotaxi「第一股」。正式上市前，小馬智行擴大其首次公開招股(IPO)規模，從原計劃的1,500萬股ADS，擴大至2,000萬股，增幅33.3%；發行區間為每股ADS 11至13美元。在這強勁需求推動下，小馬智行最終以每股13美元的發行價上限，成功發行2,300萬股ADS，參與認購的基石投資者包括北汽集團、新加坡交通營運商康福德高等。