艾德韋宣料中國奢侈品市場下半年改善　拓東南亞營銷市場　

該公司去年收入8.47億元人民幣，按年減少12.35%；盈利按年下跌26.62%至7,924.3萬元。他指出，毛利仍然保持穩健，為30%，未來也會努力維持在此水平，又透露有部分奢侈品牌的營銷項目延期至今年進行，對中國奢侈品市場長遠增長潛力有信心，預期今年下半年市場會有改善。

他又指，近年興起運動時尚，公司也積極拓展運動品牌客戶，去年在上海為加拿大頂尖戶外品牌ARCTERYX始祖鳥舉辦時裝展，透露今年4月將為一個大眾運動品牌舉辦大型活動。

他又指，已在新加坡設立新辦公室，以覆蓋當地及東南亞、南韓等，預告今年在新加坡將有2項大型奢侈品牌活動。同時正積極拓展美妝及酒類市場，優先與國際高檔品牌、現有奢侈品牌集團旗下品牌合作，因公司向來主要服務國際品牌，是其強項，而且有關品牌亦期望在中國市場擴展。

至於知識產權(IP)拓展業務，劉氏提到，去年有新城市IP「上海之夏」 ，而原定於北京進行的環法因應天氣而取消，今年目標在北京以外的城市，舉辦1至2場賽事。另期待與其他政府單位合作，包括港府，以推廣城市特色。

併購方面，董事會聯席主席兼首席財務官伍寶星表示，一直積極探索合適的收併購目標，包括在歐洲的同行公司，惟現時環境不明朗，年內未必成事。若無落實收併購事宜，考慮以特別股息回饋股東。