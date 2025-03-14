中國2月新增貸款、社融俱遜預期　經濟信心需提振

DeepSeek橫空出世後「東升西降」之聲喊得震天響，中國人民銀行剛公布的2月貸款數據卻反映經濟信心尚待提振。

人行公布，首2個月人民幣貸款6.14萬億元人民幣(下同)，又是不披露按年變幅。實際上，按年跌3.61%，單計2月份僅1.01萬億元，遠遜市場預期的2.15萬億元，按年減少30.34%。

居民貸款首2個月新增人民幣貸款僅547億元，按年瀉85.95%，似乎仍在修復資產負債表。短期貸款首2個月累減3,238億元，比去年同期減得更多，單計2月縮2741億元，就連以上會為主的中長期貸款也單月轉跌1150億元。

反映投資信心的企（事）業單位貸款方面，2月僅增1.04萬億元，按年縮33.75%，中長期僅增5,400億元，按年縮58.13%。反而票據融資回升1693億元。

新增社會融資規模方面，首2個月9.29萬億元，即2月僅增2.23萬億元，遜預期。跟近年趨勢相似，上月新增社融有近1.7萬億元由政府債券淨融資貢獻，儘管企業發債融資淨額升至1,702億元亦有貢獻。

貨幣供應方面，完善後的狹義貨幣(M1)按年增幅回落至0.1%，廣義貨幣(M2)按年增幅維持7%，即「剪刀差」擴至6.9個百分點。

人民銀行公布，今年首2個月新增貸款61,400億人民幣(下同)，少過預期，前值為51,300億元。

初步統計，前2個月社會融資規模增量累計為9.29萬億元，較上年同期多1.32萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加5.87萬億元，較上年增加548億元。

2月末，廣義貨幣(M2)供應按年增7%，狹義貨幣(M1)增0.1%，流通中貨幣(M0)增9.7%。