元朗2住宅申請獲城規會批出許可　前元朗戲院獲准重建

元朗區兩項住宅申請，相繼於周五(14日)獲城市規劃委員會批出規劃許可，其中，元朗炮仗坊8號前元朗戲院，獲准重建一幢樓高21層的綜合大樓，提供74伙住宅，另設約160至220個安老院舍床位。

該項目佔地約8,396方呎，以地積比率11.97倍發展，地下至2樓為零售樓面；3樓至9樓為安老院舍用途，涉及約50,839方呎；10樓至19樓合共10層為住宅樓層，住宅樓面約33,240方呎，頂層20樓作會所用途，另設兩層地庫停車場，整個項目總樓面約100,462方呎。

資料顯示，元朗戲院於1961年開幕，曾是當區最早期建成的3間戲院之一，戲院在2020年停業裝修，惟最後無聲無色地結業，戲院大樓於2022年拆卸。

此外，元朗石崗錦上路以南一幅住宅用地，今日亦獲批作分層住宅發展。地盤兩旁分別為蓮花地及黎屋村，佔地約444,454方呎，由住宅(丁類)改劃為住宅(丙類)用途，地積比率0.8倍，興建19幢不多於6層高的住宅，住宅樓面約355,563方呎，提供850個單位，平均面積約419方呎。