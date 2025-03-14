灣仔現樓4個月兩次劈價 最新售價比6年前減半
2025年03月14日 21:31
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灣仔現樓項目劈價清貨，於4個月內兩度減價，最新售價較近6年前「劈半」，開放式戶折實呎價由約17,801元起。新盤市場單日錄得至少5宗取消交易。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE下周二賣105伙
新鴻基地產(00016)的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，周四(14日)第三輪銷售沽清後，即晚加推價單6號，提供86伙，連回贈計折實平均呎價約11,332元，較上一張價單高約1%。同時修訂舊價單，將12伙加價最多2.4%，及安排下周二(18日)作第四輪銷售，發售105伙價單單位。
●南區赤柱灘道6號沽兩幢洋房 吸金逾2.19億元
由中國海外(00688)持有的南區赤柱灘道6號洋房項目，周五(14日)售出兩幢洋房，單日套現逾2.19億元。當中，3號洋房實用面積3,175方呎，外連2,074方呎花園，233方呎平台及785方呎天台，附雙車位，成交價為1.16億元，呎價約36,535元。另一幢為12號洋房，實用面積3,171方呎，連同兩個車位成交價為1.03億，呎價約32,482元。
●灣仔道壹嘉17伙減價25%清貨
尚嘉旗下首個住宅新盤項目灣仔道壹嘉，周五(14日)修訂價單，將17伙單位定價再下調25%，部分單位做價較2019年最初推售時大劈約五成。現時高層開放式單位折實呎價由約17,801元起。是次減價的單位包括11伙開放式戶及6伙一房戶，折實價介乎562.5萬至830.02萬元，折實呎價約17,801至19,762元。
●屯門畔海洋房5,000萬元招標沽
英皇國際(00163)旗下屯門畔海，周五(14日)通過招標以5,000萬元售出8號洋房，實用面積3,362方呎，設升降機，外連411方呎花園及640方呎天台，附有游泳池，呎價約14,872元。資料顯示，項目共8座洋房，迄今售出7座，成交價介乎5,000萬至逾1.3億元，總成交金額逾5.5億元。
●元朗洪水橋滙都再沽兩伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，承接力持續，周五(14日)再錄兩宗成交，總成交金額共涉逾891萬元。新售出單位包括第2座9樓B08室，實用面積436方呎屬兩房間隔，以451.35萬元成交，呎價約10,352元。
●沙田瓏珀山四房連車位成交價2,937萬元
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，最新招標售出Crown Tower的23樓C室，實用面積1,494方呎，採四房雙套間隔，連同1個車位成交價2,937.37萬元，呎價約19,661元。發展商指，項目自去年年中以現樓重推至今，已累售105伙，套現約22.4億元。
●西南九龍維港滙半月套現逾1億元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周五(14日)增添1宗成交，本月累計暫沽7伙，並套現逾1億元。項目最新售出維港滙I的第3B座27樓D室，實用面積448方呎，成交價1,075.2萬，呎價為24,000元。發展商指，全盤累售1,322伙，連車位總套現金額逾230億元。
●牛頭角皓日高層兩房售764萬元
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，新近售出高層兩房單位，為23樓K室，實用面積440方呎，設有開放式廚房，成交價為839.9萬元，扣減回贈後做價降至約764萬元，呎價約17,371元。據悉，該單位買家為居住於區內的長者。
●大埔林海山城三房呎售13,000元
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(14日)以1,543.1萬元售出第3座2樓D室，為實用面積1,187方呎的三房單位，設私人升降機大堂，呎價為13,000元。
●北角皇都新增1宗交易告吹
新世界發展(00017)旗下北角皇都，再出現交易告吹，最新錄得的單位為23樓A2室，實用面積 416方呎，採兩房間隔，原本在本月8日以869.9萬元沽出，呎價約20,911元，惟交易於簽訂臨時買賣合約後未有進展。上述為項目於1月內所錄的第5宗同類個案。
●旺角利奧坊‧壹隅錄取消交易
據項目成交紀錄冊顯示，恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新錄得一宗終止交易個案，涉及的單位為2座8樓E室，實用面積288方呎，採一房間隔，原本在2022年5月以逾704.7萬元售出，當時呎價約24,469元，惟交易已於昨(13日)終止。
●長沙灣連方I一房終止交易
據項目成交紀錄冊顯示，萬科香港發展的長沙灣連方I，最新錄得1宗終止交易個案，單位為23樓G室，實用面積293方呎，採一房間隔，原於本月6日以914.3萬元售出，呎價約31,205元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●元朗朗天峰錄兩宗交易告吹
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，最新再錄兩宗交易告吹個案，涉及的總成交金額854.81萬元。上述兩伙原本於本月初的第三輪銷售時沽出，包括2座23樓E室，實用面積288方呎，採一房間隔，原本成交價為395.49萬元，呎價約13,732元，交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。項目開售至今，累錄6宗相類個案。