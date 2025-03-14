灣仔現樓4個月兩次劈價　最新售價比6年前減半

灣仔現樓項目劈價清貨，於4個月內兩度減價，最新售價較近6年前「劈半」，開放式戶折實呎價由約17,801元起。新盤市場單日錄得至少5宗取消交易。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE下周二賣105伙

●南區赤柱灘道6號沽兩幢洋房 吸金逾2.19億元

●灣仔道壹嘉17伙減價25%清貨

尚嘉旗下首個住宅新盤項目灣仔道壹嘉，周五(14日)修訂價單，將17伙單位定價再下調25%，部分單位做價較2019年最初推售時大劈約五成。現時高層開放式單位折實呎價由約17,801元起。是次減價的單位包括11伙開放式戶及6伙一房戶，折實價介乎562.5萬至830.02萬元，折實呎價約17,801至19,762元。

●屯門畔海洋房5,000萬元招標沽

●元朗洪水橋滙都再沽兩伙

●沙田瓏珀山四房連車位成交價2,937萬元

●西南九龍維港滙半月套現逾1億元

●牛頭角皓日高層兩房售764萬元

●大埔林海山城三房呎售13,000元

●北角皇都新增1宗交易告吹

●旺角利奧坊‧壹隅錄取消交易

●長沙灣連方I一房終止交易

據項目成交紀錄冊顯示，萬科香港發展的長沙灣連方I，最新錄得1宗終止交易個案，單位為23樓G室，實用面積293方呎，採一房間隔，原於本月6日以914.3萬元售出，呎價約31,205元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。

●元朗朗天峰錄兩宗交易告吹