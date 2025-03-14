美股道指升420點　納指漲330點

美股3大指數周五早段反彈，道指升420點，見41,234點；標指升78點，報5,600點；納指升330點，報17,633點。港股夜期報24,221點，升152點，高水261點。

反映美股整體大市表現的標指於周四正式進入調整區間，自今年2月19日收市高位6,144點累跌逾10%，反映出投資者對美國經濟的憂慮。不過，追蹤標指期權波動率的「恐慌指數」——芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)近期卻連日回調，由上周一高位接近30點，回落至跌穿24點。摩根大通的策略師亦指出，美股最糟糕的調整可能已經結束，股市反應可能過度。

根據摩通研究，美國股市的跌幅，實際上可能跨大了美國經濟的風險。該行的策略師在報告中指出，以標指的表現作為經濟前瞻指標，現時美國經衰退機率為33%；而用債市的信貸息差作指標的話，衰退風險僅為9至12%。換言之，股票市場與債券市場呈現出分化的走向，但後者可能才是正確的。

不過，市場的反應包含了對未知事件的揣測，最終美國經濟會否進入衰退，很大程度上取決於關稅以及其他經濟政策的具體施行情況。而根據美國財長貝森特的說法，無論是美元匯價還是美股最近的跌勢，都是市場過度反應。