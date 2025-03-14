洲際航天科技發盈警　料去年蝕不少於2.5億人幣

換句話說，這家公司2021年借殼上市以來，虧損連年擴大，以本次盈警所提及的2.5億元計算，2022至2024年3年間累計虧損超過6.2億元。

洲際航天一直「唔掂」，單是去年，3月27日已自爆將軍澳先進製造業中心首3個月欠租逾1,300萬元，並要3度大折讓配股「撲水」逾1.63億港元，又再蝕過千萬元出售惠州物業，10月中配股時的解釋就包括仍有迫切需要籌措中短期營運資金，事關當時首兩次配股所得的資金恐怕經已耗盡。值得一提，首兩次配股行動的「投資者」李小飛和任然均在股票到手後極速賣出。

此外，洲際航天去年亦見其拉攏的名人董事「跳船」，連長年的核數師羅兵咸永道會計師事務所也選擇「劈炮」。

該公司股價周五(14日)瀉2.08%，收報0.94港元，比2021年借殼上市後的盤中高位累瀉98.12%。