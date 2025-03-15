【東方日報產評】美經濟朝硬着陸　歐亞合作齊吸金

本月以來，美國總統特朗普管治團隊四出發放經濟轉型、「做大事」的訊息，圖淡化市場過度亢奮的預期，誰知卻弄巧反拙，頓令市場對經濟前景感到極不對勁，套現避險意欲急升，引發美股上演「黑色星期一」大冧市。隨着美國通脹壓力大增，經濟衰退機會急升，若經濟硬着陸，理論上全球都要活受罪，能否將衝擊降至最低，甚而走出與美國市場不一樣的道路，當看歐洲與亞洲能否團結起來，經營好非美經貿體系，譜寫新全球化內容。

特朗普當選以來，「特朗普交易」概念一直領着市場走，其重用的富豪馬斯克旗下電動車股一度狂飆，其支持納入戰略儲備的加密貨幣價格亦曾迭創新高。實際上，一個政治人物，言行與市場走得太近，並非好事。隨着特朗普上任，各項政策須落實到位，蜜月期完結，所謂的「特朗普交易」熱潮亦開始退熱，近期特斯拉股價與加密幣價格暴瀉，大概說明炒作潮退如何慘烈，最終火勢蔓延至整體估值高得危如累卵的美國股市，就造成本周一的大冧市，也為這輪「特朗普交易」畫上句號。

在這次大冧市前夕，特朗普等官員語調改變，強調美國在辦大事，搞轉型，指美國天量債務不可持續，須大削公共開支，以減稅及關稅手段催谷私人投資，補貼本地產業，推動經濟轉型等。問題是要大減公共開支，變相將這些年一直支持美國經濟避過衰退的財政政策動力消失，從經濟體系中抽離資金，一則讓大量公務員丟飯碗，必引起反彈，政府效率生變，二則如何能同時創造新職位確保填補空缺，維持經濟活動與商業景氣，絕對是高難度任務。

外資在美國的關稅大棒下落實在美國投資廠房，但同時美國政府卻趕走非法移民，變相將大批廉價勞動力資源趕離美國。若在人力資源和採購等供應鏈上無法順暢運作，到底最終外資所承諾的在美投資，有多少能兌現，充滿未知數。特朗普政府4年任期，若未能做好削支和引資，換來的將是經濟失速的惡果。

就在美股周一大冧市翌日，傳來特朗普最快下月動身外訪，目的地是亞洲巨人中國。是否深知美國經濟急降溫，得加快促成中美雙方達成貿易協議，以向商界交差，不得而知。不過，特朗普上任不到3個月，一大「政績」是讓美國建立國際「惡霸」的形象，在處理加拿大和墨西哥關稅問題上彈出彈入，言行不斷打倒昨日的我，讓人生厭。難怪加拿大政府聲言對美國的關稅大棒絕不屈服，而加、墨兩國都放聲氣為國家資源尋找美國以外的新買家。如是者，特朗普的「關稅霸凌」，最終能否換來「美國第一」，還是讓美國霸權加快褪色，即管等着瞧。

誠如前美國財長薩默斯所言，特朗普的施政方針和行為，對美元在世界經濟的主導地位構成半世紀來最大威脅，資金撤出美元一旦成為趨勢，歐洲與亞洲有望成為吸引資本的「磁鐵」。在確保安全的底線下，歐、亞若能尋求更大的合作，填補美國貿易收縮的缺口，世界經濟自有望在擺脫美國風險下展現新面貌。