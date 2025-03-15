廖嘉豪：日圓或適度調整　歐元或下試1.0635

美元兌日圓上周三最低曾見146.55，非常接近上周提及的146.5初步目標水平。雖然各項經濟因素包括通脹及加薪趨勢仍支持日圓今年升值，但投資者或需小心目前看好日圓已成為市場最擁擠的交易，花旗外匯市場倉位指數顯示看好日圓倉位指標已達正9(最高為正10)，反映市場或較一面倒看好日圓，若看好日圓倉位平倉或令日圓受壓，美元兌日圓回升阻力或在148.5及150水平，但屆時或為再次吸納日圓機會。

另一方面，美元亦較大機會在3月至4月回升至110附近。關稅議題尤其針對歐盟地區或將再次成為市場焦點。若美國完全落實已宣布的關稅措施(包括向中國額外徵收10%，加拿大及墨西哥徵收25%，鋼鐵及鋁產品徵收25%，以及4月2日的潛在對等關稅)，美國的有效進口關稅將由目前的3.7%急升至約14.6%，按照美國財長貝桑在1月16日聽證會上提及關稅對美元影響計算，額外的10.9%(14.6%-3.7%)有效關稅升幅或支持美元有4.4%溢價。美國在4月2日或公布更多對等關稅詳情，美元的特朗普關稅政策溢價重現，避險需求或將再次支持美元，並吸引更多策略性美元買盤。

美元回升期間歐元下行壓力或仍最大，歐元兌美元上周受制1.0945阻力或是近期見頂迹象，有機會先下試1.06至1.0635。歐元受惠歐盟早前公布較進取的國防開支計劃，但投資者需小心相關措施對2025年歐元區經濟增長貢獻或有限，國防投資對經濟的乘數效益一般較低，尤其歐盟的軍事開支有80%花在歐盟以外地區。短期經濟回升動力有限，但歐美貿易戰卻不斷升級。市場可能因美國押後對加拿大及墨西哥的關稅措施而預期美國對歐盟區亦有同樣的執行彈性，但歐洲對美國的貿易盈餘較大，加上特朗普視歐盟區的增值稅(VAT)等同向美國徵收關稅，因此美國對歐盟的關稅立場或較強硬。

2024年11月5日至2025年1月9日特朗普勝選後美匯指數由約104升至109.96期間，日圓跑贏歐元、英鎊、澳元、紐元、加元以及瑞士法郎。預期日圓受惠日本良好基本因素，在未來2個月美元回升期間或可同樣跑贏非美貨幣。歐元兌日圓跌勢或較明顯，歐元兌日圓阻力或在200天線的162.7附近，下行空間或已延伸至約154水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪