陳政深：港股仍有資金積極撈貨　為何要小心？

近日美股深度回調，標普500指數自高位回調10%，至技術調整區域，反觀港股仍一枝獨秀，尤其是大型科技股，更是領前整體大市走勢，儘管恒指上周曾延續對上星期之頹勢，但連跌5日後終見支持，全星期僅跌271點，而在反彈當中，港股成交有近3000億元，反映市場正積極撈貨。投資者須留意者，是次強股——如本地銀行股等，高位回吐幅度已跌穿20天線，在輪動原理之下，強勢股亦隨時有機會被拖累，從而令大市升勢告終。

虛擬貨幣近日顯著調整，當中比特幣(BTC)由逾10萬美元跌至近日的8萬美元位置，當然虛幣之深度調整十常八九，有留意開的朋友應不覺稀奇。據加密貨幣資訊供應商Macromicro的數據，目前BTC的平均開採成本已逾8.5萬美元，雖然並非每個礦商的成本均如此之高，但如視之為參考，近日BTC在8萬美元似覓得支持，又似乎有迹可尋。

投資虛擬資產固然可直接買幣，亦可透過現貨及期貨ETF進行，同時亦可留意相關股份。在美股市場上市的燦谷Cango(CANG)，過去本來主要從事汽車業務，近年已逐步轉型為挖礦股，且專攻BTC。公司開挖所得之BTC基本上「只進不出」，再加上手頭之現金，公司目前處於淨現金狀態，目前市帳率僅0.61倍，假如BTC見底，燦谷的中線值博率理應不俗。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)