中證監制定專項整治工作方案　重點打擊股市虛假「小作文」

內媒報道，中證監已把整治股市虛假訊息，作為規範資本市場訊息傳播秩序和改善市場生態的一項重要內容，堅持打早、打痛、打重點，下大力氣進行整治。特別是針對股市虛假「小作文」，已制定專項整治工作方案，加強輿情監測和虛假信息查處；綜合運用發布澄清、第三方記者求證等形式加大主動回應和辟謠；加強投資者教育引導，提高投資者辨識力。

近期公安機關先後查處編造傳播「機構檢舉游資」、「摩根大通研報」等謠言的責任人。

報道提到，股市「小作文」往往是一條鏈接、一張截圖，甚至一句說話，卻涵蓋宏觀經濟政策、行業政策等幾乎所有影響股市的因素。隨着社交媒體迅速發展，「小作文」也從最簡單粗暴的「股市黑嘴」、盤後票交易等違法模式，發展到愈來愈隱蔽的「三無消息」，還進一步與非法薦股、操縱市場等違法行為交織在一起，極大損害投資者的合法權益。

目前監管部門以零容忍態度，對「小作文」採取嚴厲打擊。不過，僅靠監管部門事後澄清以及查處，難以徹底消除「小作文」的危害。淨化資本市場環境，需要參與各方的共同努力，不造謠、不傳謠、不信謠，協同構建清朗信息環境，才能維護資本市場秩序，推動資本市場健康發展。