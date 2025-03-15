郭家耀：中國財富人群投資動向續影響全球市場

胡潤研究院早前發布《2024胡潤財富報告》，報告全面分析中國財富家庭的數量、地域分布及人群。

截至去年1月，中國600萬資產富裕家庭數量為512.8萬戶，按年減少0.3%或1.4萬戶，其中擁有600萬元人民幣可投資資產的家庭為184.6萬戶。千萬資產高淨值家庭為206.6萬戶，按年減少0.8%或1.7萬戶，其中108.9萬戶擁有逾千萬可投資資產。億元資產超高淨值家庭數量為13萬戶，按年減少1.7%或2,200戶，其中7.8萬戶擁有億元可投資資產。此外，擁有資產3,000萬美元以上的國際超高淨值家庭數量為8.6萬戶，按年減少2.3%或2,000戶，其中5.4萬戶擁有3,000萬美元可投資資產。

儘管財富家庭數量下降，但其財富總量依然龐大。中國600萬資產富裕家庭的總財富為150萬億元，相當於全國國內生產總值(GDP)的1.2倍。其中，億元資產超高淨值家庭的財富達到87萬億元，佔富裕家庭總財富的58%，這一比例較去年的56%有所上升。

地域分布方面，北京以72.8萬戶富裕家庭數量繼續位居全國第一，但按年減少0.26%。廣東和上海分別以70.3萬戶和62.4萬戶位列第二和第三。浙江和香港緊隨其後，分別擁有54.9萬戶和52.4萬戶富裕家庭。擁有千萬資產的高淨值家庭方面，廣東以29.8萬戶位居第一，北京和上海分別以29.6萬戶和26.3萬戶位列第二、第三。擁有億元資產的超高淨值家庭則集中於北京，有19,000戶、廣東有17,100戶、上海有16,670戶、浙江有13,600戶，香港則有11,100戶。

城市分布呈現「3+4+3」格局。北京、上海和香港是富裕家庭數量最多的3個城市，均超過50萬戶；深圳、廣州、杭州和寧波緊隨其後，各有10萬戶以上富裕家庭；佛山、台北和天津則屬於第3梯隊，富裕家庭數量均在5萬戶以上。

報告指出，中國正迎來財富傳承的浪潮。未來10年，預計將有20萬億元財富傳承到下一代；廿年內這一數字將達到45萬億元；30年內的財富傳承總額預計達79萬億元。財富傳承的規模反映出中國財富積累的深度和代際轉移的複雜性。

投資偏好方面，中國高淨值家庭未來一年首選的投資對象是黃金。境外資產佔可投資資產的16%，其中香港和新加坡是最受歡迎的投資目的地。這表明高淨值人群依然重視資產的多元化配置，尤其關注海外市場的投資機會。

生活方式方面，中國高淨值家庭平均擁有4.4名家庭成員，居住在270方米的住宅中，擁有2輛汽車和4隻手錶。他們熱衷收藏珠寶、中國書畫、名酒和名錶，一年平均享受24天假期，偏好旅遊與美食。

儘管去年中國的高淨值家庭數量出現下降，但其財富總量依然龐大，尤其是超高淨值家庭財富佔比的上升，顯示出財富進一步集中的趨勢。未來30年，中國將迎來79萬億元的財富傳承浪潮，投資多元化成為未來的核心主題。作為全球高淨值家庭的重要組成部分，中國財富人群的投資動向和消費偏好將持續影響全球市場。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)