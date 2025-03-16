鄺紫珊：美股調整加上資金撲入　中港股市值得期待

今年中國兩會明確宣布2025年經濟增長目標維持在約5%，並計劃投入較2024年更多的財政資源，以緩解通脹壓力，及對抗外在衝擊，尤甚是需要減低美國貿易關稅帶來的影響。今年政策方向為消費及科技，尤其是如何通過深化體制改革，以培養內需及持續的消費增長及科技競爭力。自今年初以來，內地及香港股市在眾多利好消息下，表現均優於其他市場。

DeepSeek人工智能(AI)技術推出，已印証中國企業正以快速AI技術應用走向世界，資金正大量湧入相關個股，明顯地外資已重新部署內地科技企業，可見近期內地及香港股市氣氛已顯著回暖，加上兩會紛紛釋出利好經濟及積極加大財政支出以穩定經濟的決心，貨幣政策也由穩健轉向寬鬆，故預期「東升西降」的市場氣氛將可持續，尤其是AI相關受惠類股及科技股份。

在AI熱潮下，DeepSeek的競爭優勢及其低價應用方案，將有利加快內地各行業加快引入AI技術，均有利雲端應用軟件及AI企業。在內地政府全力支持下，預期內地科技及政策受惠類股將迎來爆發式的成長，這將有利於中國股市發展，也看好長期科技趨勢表現。

另外，美國總統特朗普推動各項關稅政策，不僅是「中美」，「美加」兩國也正在關稅交鋒。事實上，若特朗普堅持不惜衰退的決心的話，其他國家也很難堅持貿易戰，相信大部分還是得與美國協商出一個結果。明顯地，關稅不是目的，而是達成政策目標的一種手段。在特朗普仍未達到目標之前，政策對市場的干擾也將很難避免。

受關稅及通脹干擾的影響下，市場的震盪也可以預見，當中包括可能下修企業盈利及市盈率，加上關稅政策也影響廠商進貨與庫存的周期，也將影響供應鏈。在市場存在多項不確定因素，預計今次美股的調整也將會較長，加上部分資金已從美股轉去估值偏低的港股及內地股市，預計港股及內地A股後市仍可以期待。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊