英偉達GTC大會明召開　新AI晶片規格細節將出台？

晶片巨頭英偉達(Nvidia)一年一度的人工智能（AI）界盛事GTC（GPU Technology Conference）將於周一（17日）起一連五日於美國聖荷西舉行。此次活動將有1,000多場會議，並有300多項展示、技術實戰培訓和大量獨特的交流活動。市場期盼英偉達會透露更多最新AI晶片及未來發展路徑藍圖。

官網顯示，英偉達行政總裁黃仁勳將於香港時間周三（19日）凌晨1時至3時在GTC大會作主題演講，將談及AI代理、機械人技術及加速運算三大領域的未來發展。

本次大會上，市場預期該企將正式公布Blackwell Ultra（B300）、GB300與Rubin晶片的規格細節。英偉達近日宣布其下一代GPU架構將命名為「Rubin」，以紀念已故天文學家Vera Rubin，預計黃仁勳將在GTC會議上透露Rubin更多資訊。

科學家Vera Rubin以研究暗物質聞名，宇宙構成的四分之三以上是暗物質，是一種通過引力與可見物質相互作用的神秘物質，也不與電磁波交互作用，但具有萬有引力，會影響其他物質的運動。