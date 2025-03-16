2月舖市共錄305宗租賃成交　按月增長逾6成

北角英皇道135至145號中南廣場地下1至2號舖，獲藥妝店以每月約26萬元承租。

農曆新年假期過後，零售市道氣氛有所回暖，最新商舖租賃交投錄得顯著增長。據中原(工商舖)統計，2025年2月商舖市場共錄得約305宗租賃成交，涉及成交金額約2,525萬港元，按月分別顯著上升約62.2%及約49.2%。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，據該公司資料顯示，2月錄得的舖位租務成交，按年亦升約10.5%；成交金額較去年同期也漲約7.4%。

上月藥妝店積極擴充，北角英皇道135至145號中南廣場地下1至2號舖，面積約4,648方呎，成交月租約26萬元，平均呎租約55.9元，新租客為龍豐藥妝，該舖位原由佳寶超級市場於2020年起租用，當時月租約20萬元，即舖位最新月租較5年前升約30%。

至於空置率走勢方面，何續稱，2月核心消費區商舖空置率大多見改善。中環最新空置率錄約6.9%，按月微降約0.07個百分點，按年則顯著降低約1.45個百分點；灣仔錄得約4.78%，按月少約0.04個百分點，按年跌約0.8個百分點。

𣎴過，尖沙咀錄得約6.17%，按月微升約0.04個百分點，惟按年大幅減少約2.71個百分點。旺角則錄約8.27%，按月微跌約0.01個百分點，按年降約0.35個百分點。

她指出，中環舖位空置率按年有明顯跌幅，反映不少零售及餐飲品牌看好核心區消費人流會逐步轉好，因而趨向物色核心商業區優質舖位作長線發展。

節日後本地消費回暖，部分商戶在開舖策略有所轉變，例如轉向發展特色餐飲或體驗式零售，推動租務成交顯著上升，加上內地旅遊政策放寬的持續效應，亦支撐旅客流量穩定增長。何預測，隨着市場信心逐步回穩，3月商舖租賃成交可望企穩於約300宗水平，其中，中環及旺角區舖位吸納情況較佳，部分具實力的商戶或會加快鎖定優質舖位，進一步帶動零售市道復甦。