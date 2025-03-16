中芯獨董捲證監會法律程序　仍信其適任

中芯國際表示，除了范仁達外，公司董事已審閱新聞，認為范氏仍適合擔任公司獨立非執行董事，因原訟法庭尚未作出任何具有約束力的裁决或結論，聲明范氏不適合擔任香港上市公司的董事；及新聞所載事項不涉及范博士的任何不誠實、欺詐或誠信問題。

中芯又指，除新聞及公告所披露者，范仁達已向公司確認並無其他與其有關的資料需根據香港上市規則予以披露，亦無其他事宜須提請公司股東注意。董事會認為，基於范氏過去於公司履行獨立非執行董事職責期間的表現，上述事宜不會對范氏繼續擔任公司獨立非執行董事造成重大不利影響。