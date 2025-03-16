內地推提振消費專項行動　擴大消費貸款、穩住股市

中共中央辦公廳及國務院辦公廳聯合刊發《提振消費專項行動方案》，從城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動，及完善支持政策8方面，推出合共30條措施，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。

早前預告加大個人消費貸款投放力度方面，文件明言，鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率。支持金融機構按照市場化法治化原則優化個人消費貸款償還方式，有序開展續貸工作。2025年對符合條件的個人消費貸款和消費領域的服務業經營主體貸款給予財政貼息。

文件提出，要拓寬財產性收入渠道，將多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企(職)業年金基金等中長期資金入市堵點，強化央企國企控股上市公司市值管理，依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等行為。進一步豐富適合個人投資者投資的債券相關產品品種。

文件又指，加強促消費政策協同聯動。改革完善促進消費體制機制，健全和用好宏觀政策取向一致性評估工作機制，加強財稅、金融、產業、投資等政策與消費政策的協同，促進同向發力、形成合力，構建更加有利於促消費的政策體系。

文件又提到，發揮財政政策引導帶動作用。運用財政補貼、貸款貼息等政策工具，突出重點、精准施策，將促消費同惠民生、補短板結合起來，擴大消費需求，提升消費能力，更好發揮消費在暢通國民經濟循環、拉動經濟增長中的積極作用。