apm舉行AI機械科技大匯演　人流、營業額料雙位數增長

apm為首個香港商場率先引入春晚AI人形機械人來港，擔任AI 機械人服務大使與apm商場客人互動、陪伴購物等，演示未來AI科技融入購物體驗的可能性。而新地的旗艦商場上海ifc、上海iapm及南京ifc 早前已率先舉行AI機械科技表演活動，成為內地首批在零售場景引進AI科技的商場，將機械人融入生活，以AI與社區接觸聯繫。

是次apm接棒舉行並擴大AI機械科技大匯演規模，以娛樂及實踐並重的方式，為顧客帶來獨一而新穎的購物體驗；尤其由人形機械人在店內擔任快閃店長，最令顧客驚喜，同時亦為商戶於零售店內引入人工智能服務帶來啟發。

apm 自2005年3月試業起紥根香港，始終秉持創新潮流為商場定位，新地執行董事馮秀炎表示，該商場作為東九龍龍頭商場，一直善用集團資源貢獻香港、回饋社區，逶過商場20周年慶祝巡禮活動，商場將密集式把盛事帶進社區，響應政府提振地區經濟的號召，包括運用商場2樓的戶外空間舉辦各式悠閒活動，以及與各界聯手舉行文化活動，如本月緊接有亞洲電影大獎、最新電影首映禮等合作，加上不同節日主題藝術裝置的推廣計劃，定能以愉悅歡樂的購物氣氛刺激場內消費。

此外，apm預告將會推出連串周年慶優惠，包括大派兩萬個周年慶福袋、憑消費換領20小時任泊證、聯手20間美食商戶推出周年優惠，為商戶帶動生意，促進零售市場，振興本地盛事經濟。