新界上車盤開售帶動 周末新盤成交近300宗
2025年03月16日 21:32
東網電視更多新聞短片
新界上車盤開售帶動之下，整體一手市場於周末兩日共錄得近300宗成交，按周相約。天水圍項目第四輪銷售截收3,300張入票，超額逾30倍。
●大埔上然第1期周三賣118伙
萬科香港旗下大埔上然第1期，周六（15日)首輪銷售接近沽清後，已即晚加推價單5號，提供96伙，並安排下周三(19日)次輪開賣118伙。項目推出「新1家1付款計劃」，三房及四房買家可獲額外折扣加購一房及兩房戶，一房折實價低至185.1萬元。價單第5號的單位涵蓋一至三房間隔，實用面積由266至654方呎，折實價345.1萬至873.1萬元，折實呎價約10,886至15,695元。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE第四輪銷售截收3,300票
新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，第四輪銷售已於周日(16日)晚上截票。市場消息指，項目今輪銷售接獲3,300張入票，按周二以價單形式發售105伙計，錄得超額認購逾30倍。
●元朗洪水橋滙都連天台特色戶售530萬
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，於周末兩日共錄得6宗成交，其中3伙屬連天台特色戶，總成交金額約2,911.33萬元。最新售出的6伙單位成交價介乎452.03萬至530.44萬元。當中，第6座12樓A08頂層連天台戶，實用面積449方呎，外連360方呎天台，以530.44萬元成交，呎價約11,814元。
●長沙灣Belgravia Place三房呎售約15,891元
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place兩期項目，兩日之內連錄約6宗買賣。包括第2座7樓1室，實用面積476方呎，採三房一套間隔，成交價756.39萬元，呎價約15,891元。
●屯門黃金海灣第2期珀岸
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周日(16日)錄得第1A座23樓G室的成交，單位實用面積312方呎，屬一房間隔，成交價366萬元，呎價約11,731元。
●啟德柏蔚森單日沽4伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森系列項目，周日(16日)連錄4宗成交，總成交金額共涉2,897.5萬元。最新售出的單位包括第3座9樓A室，實用面積451方呎兩房 ，成交價834.7萬元，呎價約18,508元。
●啟德DOUBLE COAST I周末兩日售出5伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周末兩日共沽出5伙，成交價介乎764.1萬至803萬元，套現逾3,907萬元。新售出的單位包括第3座11樓J室，為實用面積441方呎的兩房單位，設開放式廚房，成交價764.1萬元，呎價約17,327元。
●黃竹坑站海盈山兩房呎售約20,913元
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周日(16日)以1,056.12萬元售出第2B座29樓F室，實用面積505方呎兩房間隔，呎價約20,913元。
●上車客斥資530萬元購屯門掃管笏凱和山兩房戶
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周六(15日)售出第3座17樓F室，實用面積499方呎，屬兩房開放式廚房設計，成交價為530.44萬元，呎價約10,630元。據悉，買家為上車客。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山已屆現樓階段，多元化戶型可供選擇，住客會所設施適合不同年齡的住客，吸納不少分支家庭入市。
●旺角Larchwood錄終止交易
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的旺角Larchwood，最新錄得1宗終止交易個案，涉及單位為26樓J室，實用面積259方呎，採一房間隔，外連157方呎平台，原本於本月9日以620萬元售出，呎價約23,938元，惟交易於簽訂臨冒買賣合約後未有進展。