新界上車盤開售帶動　周末新盤成交近300宗

新界上車盤開售帶動之下，整體一手市場於周末兩日共錄得近300宗成交，按周相約。天水圍項目第四輪銷售截收3,300張入票，超額逾30倍。

●大埔上然第1期周三賣118伙

萬科香港旗下大埔上然第1期，周六（15日)首輪銷售接近沽清後，已即晚加推價單5號，提供96伙，並安排下周三(19日)次輪開賣118伙。項目推出「新1家1付款計劃」，三房及四房買家可獲額外折扣加購一房及兩房戶，一房折實價低至185.1萬元。價單第5號的單位涵蓋一至三房間隔，實用面積由266至654方呎，折實價345.1萬至873.1萬元，折實呎價約10,886至15,695元。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE第四輪銷售截收3,300票

●元朗洪水橋滙都連天台特色戶售530萬

●長沙灣Belgravia Place三房呎售約15,891元

●屯門黃金海灣第2期珀岸

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周日(16日)錄得第1A座23樓G室的成交，單位實用面積312方呎，屬一房間隔，成交價366萬元，呎價約11,731元。

●啟德柏蔚森單日沽4伙

●啟德DOUBLE COAST I周末兩日售出5伙

●黃竹坑站海盈山兩房呎售約20,913元

●上車客斥資530萬元購屯門掃管笏凱和山兩房戶

●旺角Larchwood錄終止交易