長情業主賣美孚新邨三房戶　持貨49年升值40倍

二手交投回升，藍籌屋苑長情業主都趁機沽貨套現，荔枝角美孚新邨三房戶，放盤僅約4天即以613.8萬元售出，原業主約49年前僅以14.8萬元購入，單位期內帳面升值超過40倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城太湖閣中高層D室，實用面積約583方呎，兩房間隔，近期叫價約700萬元，獲同區分支家庭用家垂青，議價後以668萬元成交，呎價約11,458元，原業主於2012年9月以約618萬元購入，帳面獲利約50萬元，僅升值約8%。

●中原歐陽樂稱，南區貝沙灣4期南灣9座中層B室，實用面積約649方呎，兩房間隔，已放盤一段時間，以1,088萬元成交，呎價約16,764元，新買家為用家。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨2期吉利徑17號高層A室，實用面積約705方呎，三房間隔，放盤僅約4天，即以613.8萬元易手，呎價約8,706元，原業主於1976年8月僅以14.8萬元購入，持貨約49年帳面獲利599萬元，升值超過40倍。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園3座高層J室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場以530萬元易手，呎價約12,297元，原業主於1998年以212萬元購入。

●中原麥少基指，九龍塘畢架山花園1座低層B室，實用面積約977方呎，套三房間隔，另設工人套房，議價後以1,000萬元連車位易手，呎價約10,235元。

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新界區

●美聯鍾家豪表示，⁠荃灣3月暫錄約46宗買賣，按月升約1.5倍，荃景花園12座低層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，租客於2月中搬走後轉租為售， 叫價398萬元，同區投資客以375萬元易手，呎價約8,700元。

●祥益古文彬稱，屯門聚康山莊1座中層C室，實用面積618呎，套三房間隔，區內換樓客原住所為兩房單位，有感空間不足，見屋苑附會所設施，原業主增加議幅，減價8萬元，以610萬元購入，呎價約9,871元，原業主於2019年購入，帳面虧蝕約138萬。

●祥益黃慶德指，屯門居屋翠寧花園1座高層K室，實用面積約431方呎，區內上車客見單位有裝修，於已補價自由市場以363萬元購入，呎價約8,422元，原業主於2017年以401萬元購入，約8年帳面蝕約38萬元。

●祥益袁思賢表示，屯門時代廣場C座低層8室，實用面積約272方呎，區內分支家庭客以282.8萬元購入，呎價約10,397元，原業主於2016年以270萬元購入，持貨約9年帳面僅賺12.8萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑B座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，區外綠表客由於家人居於良景區，要求物色鄰近屋苑方便照應，減價22萬元，未補價第二市場以378萬元購入自用，呎價約5,860元。

●美聯梁兆堅指，沙田好運中心椰林閣低層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，原業主放盤後吸引上車客洽詢，最終以430萬元成交，呎價約12,874元，持貨僅約3個月，帳面獲利約50萬元。

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城18座中層C室，實用面積約484方呎，原則為三房間隔，以583萬元易手，呎價約12,045元，原業主於2012年6年以430萬元購入，持貨近9年帳面獲利153萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑最新錄7座中層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，叫價約660萬元，議價後以580萬元易手，呎價約11,027元，新買家為上車客，原業主於2015年以635萬元購入，持貨約10年帳面蝕約55萬元，貶值約8.7%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山夾屋雅景臺4座高層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價約526萬元，日前議價後以485萬元易手，呎價約10,211元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城A座高層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，放盤約1個月，叫價688萬元，獲買家以670萬元承接，呎價約11,796元。

●美聯黃麗貞指，將軍澳中心3座低層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，叫價660萬元放盤約4個月，近日獲區外上車客洽詢，議價後以638萬元承接單位自住，呎價約13,720元，原業主於2020年8月以約753.8萬元購入上，持貨約5年帳面虧蝕約115.8萬元。

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