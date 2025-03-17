第一太平分拆Maynilad菲律賓上市已提申請 擬進行實物分派
2025年03月17日 07:52
東網電視更多新聞短片
第一太平(00142)宣布，公司自聯交所獲悉，上市委員會已同意公司可進行建議分拆菲律賓聯號公司Maynilad Water Services, INC.及於菲律賓證券交易所上市。於2025年3月17日，Maynilad已就建議分拆及上市向菲律賓證券及交易委員會及菲律賓證券交易所提交申請。
預期建議分拆及上市將以發售之方式實行，包括發行新股份及╱或現有股東出售股份，視乎市場狀況而定，涉及最多24.5729億股Maynilad股份，佔Maynilad於緊隨建議分拆及上市完成後之經擴大已發行股本之30.45%。於緊隨建議分拆及上市完成後，預期Maynilad將仍然為集團之菲律賓聯號公司，Maynilad之業績將繼續由集團綜合入賬。目前預期建議分拆及上市之發售價最多將為20菲律賓披索(約2.72港元)。
倘若建議分拆及上市進行，現擬由公司建議認購及向其股東以實物方式分派Maynilad股份，其合共佔建議分拆及上市之發售規模約1.5%。截至公告日期為止，以實物方式分派之條款詳情尚未落實。