第一太平分拆Maynilad菲律賓上市已提申請　擬進行實物分派

預期建議分拆及上市將以發售之方式實行，包括發行新股份及╱或現有股東出售股份，視乎市場狀況而定，涉及最多24.5729億股Maynilad股份，佔Maynilad於緊隨建議分拆及上市完成後之經擴大已發行股本之30.45%。於緊隨建議分拆及上市完成後，預期Maynilad將仍然為集團之菲律賓聯號公司，Maynilad之業績將繼續由集團綜合入賬。目前預期建議分拆及上市之發售價最多將為20菲律賓披索(約2.72港元)。

倘若建議分拆及上市進行，現擬由公司建議認購及向其股東以實物方式分派Maynilad股份，其合共佔建議分拆及上市之發售規模約1.5%。截至公告日期為止，以實物方式分派之條款詳情尚未落實。