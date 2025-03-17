金至尊集團：涉公司訴訟案件管理會議10月28日舉行

於2025年1月21日，法院批准證監會進一步修訂經修訂呈請，並批准若干答辯人(不包括公司)對其各自的抗辯要點作出相應修訂。

鑑於(i)公司毋須就經修訂呈請或經重新修訂的經修訂呈請提交或送達任何抗辯要點；(ii)關於修訂呈請及經修訂呈請的尋求並無要求公司承擔該等修訂的費用，或因此而產生的費用；及(iii)儘管作出該等修訂，公司將仍為有利害關係的答辯人，故董事會認為，經修訂呈請及經重新修訂呈請將不會對公司的日常營運及業務造成任何重大不利影響或干擾。

有關經重新修訂呈請的案件管理會議已安排於2025年10月28日舉行。公司將繼續密切監察有關情況，並將於適當時候另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者任何相關進展。