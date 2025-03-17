金至尊集團：涉公司訴訟案件管理會議10月28日舉行
2025年03月17日 08:08
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金至尊集團(02882)公布涉及公司之訴訟的最新進展。於2024年9月4日，香港高等法院批准證監會修訂呈請。經修訂的呈請反映公司(作為呈請的第九答辯人)的名稱由「香港資源控股有限公司」更改為「金至尊集團(國際)有限公司。法院亦作出案件管理指示，要求公司在未經法院許可的情況下，不得在法律程序中採取任何行動，惟遵從任何文件透露命令，以及出席法院認為在聆訊上可能會授予對公司構成影響的實質性救濟的法院聆訊除外。
於2025年1月21日，法院批准證監會進一步修訂經修訂呈請，並批准若干答辯人(不包括公司)對其各自的抗辯要點作出相應修訂。
鑑於(i)公司毋須就經修訂呈請或經重新修訂的經修訂呈請提交或送達任何抗辯要點；(ii)關於修訂呈請及經修訂呈請的尋求並無要求公司承擔該等修訂的費用，或因此而產生的費用；及(iii)儘管作出該等修訂，公司將仍為有利害關係的答辯人，故董事會認為，經修訂呈請及經重新修訂呈請將不會對公司的日常營運及業務造成任何重大不利影響或干擾。
有關經重新修訂呈請的案件管理會議已安排於2025年10月28日舉行。公司將繼續密切監察有關情況，並將於適當時候另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者任何相關進展。