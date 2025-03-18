東方日報B1：華經濟引擎首兩月強勁　零售升幅3個月高

今年內地政府頭號工作任務以催谷內部需求為重，時隔不到半個月，一份匯集30多個部門「集眾智、匯眾力」的提振消費專項行動方案火熱出爐，財政部周一(17日)表明為提升居民消費力，中央財政安排就業補助金667.4億元人民幣(下同)，中國人民銀行更透露研究推出金融支持擴大消費的專門文件，勢延續首兩個月社會消費品零售、固定資產投資和工業增加值均勝市場預期的強勢，甚至引來外資投資銀行紛紛調高內地今年經濟增長預測至4.8%。

國統局新聞發言人付凌暉指，首兩個月消費投資穩中有升，主要指標增速多數快過去年，為今年首季經濟開局奠定較好基礎。例如在消費品「以舊換新」加力擴圍帶動下，家用電器和音像器材類、家具類及通訊器材類的零售額維持雙位數升幅，分別達10.9%、11.7%及26.2%。他直言，這是在外部不利影響加深、去年同期基數較高的條件下實現，為實現全年預期經濟增長目標開了好頭。

不過，在首兩個月消費品零售額按年增速加快至4%的3個月高位，固定資產投資額增幅擴至4.1%的8個月高位之際，規模以上工業增加值按年增幅回落至5.9%，反映部分產業價格低迷。同時，首兩個月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，單計2月更按月升0.2個百分點至5.4%，創兩年新高。其中，上月31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，亦為半年高位。

國統局解釋，數字處於正常的變動範圍，就業形勢穩定，但國家發改委副主任李春臨在另一場合承認，最新提振消費方案在需求側加大政策力度，着力促進居民增收減負，提出促進工資收入合理增長。他又指，方案首次在促消費文件中強調穩股市、穩樓市，並提出相應舉措，冀百姓消費底氣更足、預期更穩、信心更強。

在促就業支持消費增長方面，人社部重申，將實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃，故有信心保持就業局勢穩定。

人行、財政部及商務部也齊獻計谷消費。人行官員稱，下一步將會同金融監管等部門研究金融支持擴大消費的專門文件，強化金融與財政政策、產業政策的協同，研究創設新的結構性貨幣政策工具，加大消費重點領域低成本資金支持。財政部官員強調，年內消費品「以舊換新」其餘資金將盡快下達，且為加快釋放消費潛力，中央財政將安排獎補資金，支持部分人口基數大、發展潛力好的重點城市，開展消費新業態新模式試點，及支持國際消費中心城市和部分重點消費城市，助力擴大入境消費。

商務部官員則稱，將重點圍繞商品、服務、新型消費和消費場景4個方面，開展擴消費4大工程。當中，涉及組織開展汽車流通消費改革試點，積極支持有條件的地方在促進二手車高效流通、發展汽車後市場等方面先行先試。

今年首兩個月官方經濟數據意外向好，或抵銷美國關稅政策的影響。澳新銀行決定修改今、明兩年中國經濟增長預測，分別從4.3%及4%，上調至4.8%及4.5%。該行更估，年內安排3,000億元支持消費品「以舊換新」的規模，有望額外增加1,000億元；荷蘭國際集團(ING)銀行亦料今年消費零售將恢復至中單位數增長。惟野村擔心，未來幾個月恐看到工業增加值及零售額增速放緩，ING銀行也補充，若美國關稅對內地外需產生更大的影響，內需將較難吸收所有產能。