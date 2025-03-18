中環大昌大廈全層以5240萬放售　較1年多前市值低3成

多個港島區商廈全層相繼錄得買賣成交，呎價更見吸引，用家入市取態更為積極，有業主趁勢再次放售中環大昌大廈全層樓面。中原(工商舖)代理出售及出租大昌大廈7樓全層，當中意向價約5,240萬港元。據了解，該單位曾於2023年底在市場放盤，當時市值約8,000萬元，最新售價低逾30%。

中原(工商舖)寫字樓部馮潔玲表示，是次招租及出售的單位坐落於干諾道中15至18號，建築面積約3,970方呎，以呎價約1.32萬元放售，涉資約5,240萬元，同時，該單位亦以呎租約38元招租，意向月租約15萬元。物業以城市景為主，物業將以交吉形式出售，買家可預約參觀。

馮稱，近期港島區商廈先後錄得多宗全層買賣成交，當中較為矚目的為紀惠集團主席兼資深投資者湯文亮，沽出其持有多年的灣仔新銀集團中心26樓全層，面積約7,388方呎，成交價約7,757萬元，折合呎價僅約10,500元；另一宗成交則為金鐘東昌大廈16樓全層，建築面積約8,824方呎，以1.6億元易手，呎價約18,132元。

於1959年落成的大昌大廈，為1座19層高商業大廈，靠近中環港鐵站出口，加上與環球大廈及置地廣場為鄰，地大廈用戶多為用家及長情租客。翻查資料，該大廈對上一宗買賣成交為17樓全層，於去年10月以約6,670萬元沽出，原業主為教會，於1960年以99萬元購入作自用，持貨64年物業升值約66倍。她認為，政府停售寫字樓用地減少供應，可舒緩寫字樓空置問題，近年亦有不少企業用家趁價格回調而吸納優質物業。