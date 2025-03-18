【業績一覽】長生科、福耀玻璃及貝殼
2025年03月18日 19:14
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●長江生命科技(00775)公布截至2024年12月底止年度業績，錄得股東應佔虧損1.26億港元，而2023年度錄股東應佔溢利1,730萬元。業績由盈轉虧，主要歸因於兩大因素：a)公司決意加速科研，投資於科研之支出由2023年的1.45億元，上升至2024年2.54億元；以及b)葡萄園投資組合(除具出售協議之物業外)之公平值錄得稅後貶值，按年減少4040萬元。
另去年錄得整體收入55.22億元，按年增3.75%。董事會不建議派發末期股息。
●福耀玻璃(03606)公布2024年度業績，期內實現收入392.51億元人民幣(下同)，比上年同期增長18.37%；實現歸屬於公司所有者的年度利潤74.97億元，比上年同期增長33.20%。
該公司擬每股分配現金股利1.80元人民幣(含稅)，合計擬派發現金股4,697,538,357.60元(含稅)。
●貝殼(02423)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內淨收入為934.57億元人民幣(下同)，按年增加20.2%。另歸屬於貝殼控股有限公司的淨利潤為40.64億元，按年減少 30.90%。
董事會擬以美元派付末期現金股息，每股普通股0.12美元或每股美國存託股份0.36美元。將予派付的股息總額將為約4億美元，將由公司資產負債表盈餘現金撥付。
截至2024年12月31日門店數量為51,573家，按年增加17.7%。期內活躍門店數量為49,693家，按年增加18.3%。截至去年底經紀人數量為499,937名，按年增加16.9%。另該公司公布，2024年第四季度，移動月活躍用戶數量5平均為4,320萬名，而2023年同期
為4,320萬名。