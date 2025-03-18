【業績一覽】長生科、福耀玻璃及貝殼

另去年錄得整體收入55.22億元，按年增3.75%。董事會不建議派發末期股息。

該公司擬每股分配現金股利1.80元人民幣(含稅)，合計擬派發現金股4,697,538,357.60元(含稅)。

董事會擬以美元派付末期現金股息，每股普通股0.12美元或每股美國存託股份0.36美元。將予派付的股息總額將為約4億美元，將由公司資產負債表盈餘現金撥付。

截至2024年12月31日門店數量為51,573家，按年增加17.7%。期內活躍門店數量為49,693家，按年增加18.3%。截至去年底經紀人數量為499,937名，按年增加16.9%。另該公司公布，2024年第四季度，移動月活躍用戶數量5平均為4,320萬名，而2023年同期

為4,320萬名。