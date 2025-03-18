中聯通：今年資本開支預算550億人幣　投入AI不包在內

他指出，集團將在AI基礎設施、數據集、大模型、智能體，及AI安全5大方面發力。 其中，將從三方向發展AI基礎設施，一是互聯網數據中心（IDC）向人工智能互聯網 數據中心（AIDC）升級，建設10個具國家級的智算數據中心；二是提升聯通雲算力規模，加快形成訓推協同的布局，在環京、環滬和大灣區建設超級智算節點；三是以「新八縱八橫骨幹網」連接算力資源，以形成超大規模智算集群。

陳忠岳強調，集團有資源、有能力、有營運經驗，將以國家隊的擔當，進一步發揮好主力軍作用。另外，集團已具數據採集、標注、治理和服務能力，下一步將集合各行業的高質量數據集，實現數據規模流通，從而支持AI發展。

另外，董事王俊治坦言，AI技術應用為集團人才結構優化提供空間，會積極培育人才，從而增加人才供應。同時，會予急需及短缺的人才較好的福利及薪酬。