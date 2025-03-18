中聯通：今年資本開支預算550億人幣 投入AI不包在內
2025年03月18日 20:25
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陳忠岳（左三）
內地電訊商中國聯通(00762)董事長陳忠岳表示，新一波人工智能(AI)浪潮，對集團發展「機會顯著，影響深遠」，也是集團從通信營運公司向科技服務公司轉型的重要動力，集團必須擁抱AI，相信今年營收、利潤及淨資產收益率「有力增長」。今年資本開支預算約550億元人民幣，其中算力投資按年增加28%，並會為AI作特別預算安排，不計算在內。
他指出，集團將在AI基礎設施、數據集、大模型、智能體，及AI安全5大方面發力。 其中，將從三方向發展AI基礎設施，一是互聯網數據中心（IDC）向人工智能互聯網 數據中心（AIDC）升級，建設10個具國家級的智算數據中心；二是提升聯通雲算力規模，加快形成訓推協同的布局，在環京、環滬和大灣區建設超級智算節點；三是以「新八縱八橫骨幹網」連接算力資源，以形成超大規模智算集群。
陳忠岳強調，集團有資源、有能力、有營運經驗，將以國家隊的擔當，進一步發揮好主力軍作用。另外，集團已具數據採集、標注、治理和服務能力，下一步將集合各行業的高質量數據集，實現數據規模流通，從而支持AI發展。
另外，董事王俊治坦言，AI技術應用為集團人才結構優化提供空間，會積極培育人才，從而增加人才供應。同時，會予急需及短缺的人才較好的福利及薪酬。