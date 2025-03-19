陳樂怡：氣氛改善　港股兩萬五在望

內地出招刺激消費，提振市場對今年內地經濟增長的信心。另外，據報美國貿易代表設法「有序推行關稅計劃，若然關稅戰較預期溫和，或可帶動資金加快流入港股，恒生指數上望25,000點。本周宜留意聯儲局議息會議結果，以及重磅科技股業績。美國近期經濟數據放緩，增強市場對年內減息的預期，目前預計最快6月減息0.25厘，年內望減息兩次。是次議息會議將會公布點陣圖，反映官員對未來利率前景的看法。

展望未來，公司考慮到行業錯峰加強、超產限制等因素，下調今年銷量目標至5,700萬噸，即按年減約8%。預計今年來自房地產市場的需求仍然乏力，隨着內地財政政策發力，赤字率調高至4%，來自基建領域的需求或有所改善。行業供應協調增強，有助改善供過於求的局面。短期而言，煤價下滑將有助降低生產成本，改善盈利能力，利好水泥板塊表現。

潤啤受惠高端化策略

潤啤去年派息比率(不計特別息)提升至52%，看好品牌高端化，今年原材料成本展望穩定。該股現價對應2025財年預測市盈率14.4倍，低於過去5年平均水平，目標價32.9元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)