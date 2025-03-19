陳樂怡：氣氛改善 港股兩萬五在望
2025年03月19日 07:00
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內地出招刺激消費，提振市場對今年內地經濟增長的信心。另外，據報美國貿易代表設法「有序推行關稅計劃，若然關稅戰較預期溫和，或可帶動資金加快流入港股，恒生指數上望25,000點。本周宜留意聯儲局議息會議結果，以及重磅科技股業績。美國近期經濟數據放緩，增強市場對年內減息的預期，目前預計最快6月減息0.25厘，年內望減息兩次。是次議息會議將會公布點陣圖，反映官員對未來利率前景的看法。
個股方面，華潤建材科技(01313)公布截至去年12月底營業額按年下跌9.8%，純利按年跌67.2%，盈利跌幅為早期盈警指引的中位數，仍符合預期。不過，全年派息比率由2023年的47%，大幅增至92%。
展望未來，公司考慮到行業錯峰加強、超產限制等因素，下調今年銷量目標至5,700萬噸，即按年減約8%。預計今年來自房地產市場的需求仍然乏力，隨着內地財政政策發力，赤字率調高至4%，來自基建領域的需求或有所改善。行業供應協調增強，有助改善供過於求的局面。短期而言，煤價下滑將有助降低生產成本，改善盈利能力，利好水泥板塊表現。
潤啤受惠高端化策略
華潤啤酒(00291)2024年度整體啤酒銷量按年下降2.5%，啤酒業務的綜合營業額按年只微降1%，表現優於同業。今年首兩個月營運數據改善，啤酒銷量在去年高基數的情況下達單位數增長，喜力銷量持續雙位數快速增長。受惠於營業額增長及降本增效，啤酒業務首兩個月未經審核的未計利息及稅項前盈利預計增速快於營業額增速，反映利潤率擴張。
潤啤去年派息比率(不計特別息)提升至52%，看好品牌高端化，今年原材料成本展望穩定。該股現價對應2025財年預測市盈率14.4倍，低於過去5年平均水平，目標價32.9元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)