和黃醫藥與信達生物聯合藥物治療腎癌II/III期研究達主要終點
2025年03月19日 08:16
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和黃醫藥(00013)和信達生物(01801)聯合宣布，呋喹替尼（fruquintinib）和信迪利單抗（sintilimab）聯合療法，用於二線治療局部晚期或轉移性腎細胞癌的FRUSICA-2中國II/III期研究，已達到盲態獨立中心閱片（BICR）根據RECIST 1.1標準評估的無進展生存期（PFS）的主要終點。
除了主要終點PFS外，該聯合療法在包括客觀緩解率（ORR）和緩解持續時間（DoR）在內的次要終點上亦取得改善。完整的研究數據將提交於近期的學術會議上發表。
和黃醫藥指，期待與監管機構分享詳細的研究結果，並將在未來幾個月內密切籌備提交新藥上市申請。
信達生物指，期待與和黃醫藥緊密合作，共同推進該創新聯合療法的註冊溝通，並盡快造福患者。
呋喹替尼和信迪利單抗的聯合療法，早前已基於FRUSICA-1研究的數據取得中國國家藥品監督管理局附條件批准，用於治療既往系統性抗腫瘤治療後失敗且不適合進行根治性手術治療或根治性放射治療的晚期錯配修復完整（pMMR）的子宮內膜癌患者（NCT03903705）。