和黃醫藥與信達生物聯合藥物治療腎癌II/III期研究達主要終點

除了主要終點PFS外，該聯合療法在包括客觀緩解率（ORR）和緩解持續時間（DoR）在內的次要終點上亦取得改善。完整的研究數據將提交於近期的學術會議上發表。

和黃醫藥指，期待與監管機構分享詳細的研究結果，並將在未來幾個月內密切籌備提交新藥上市申請。

信達生物指，期待與和黃醫藥緊密合作，共同推進該創新聯合療法的註冊溝通，並盡快造福患者。

呋喹替尼和信迪利單抗的聯合療法，早前已基於FRUSICA-1研究的數據取得中國國家藥品監督管理局附條件批准，用於治療既往系統性抗腫瘤治療後失敗且不適合進行根治性手術治療或根治性放射治療的晚期錯配修復完整（pMMR）的子宮內膜癌患者（NCT03903705）。