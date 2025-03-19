汪敦敬：樓市有賴政府喚起信心　有咩「甜招」揀？

香港的士服務未如理想，於是在政府規管下營辦商推出了五個車款和特色之的士車隊，並於早前舉行啟動禮。政府引入全新的士車隊制度，是給業界和社會一個重整旗鼓的機會。

的士業界重整旗鼓，也令地產市場得到一些啟示：證明政府是有能力做市場策劃者、召集人、公證人甚至莊家，或以主導方式去鼓勵改革。事實上，政府一直都是最大土地供應者，甚至一定程度是有莊家的角色。而政府能作為莊家或者市場牽頭人的角色，最重要是維護市場秩序！莊家做到最珍貴的是市場信心！以放寬居屋第二市場計劃下資助出售單位的安排舉例來說，未延長擔保期之前，其實一些樓齡較大的市場是半冰封狀態，宣布按揭保證期延長至最長50年，就釋放了大量居屋的二手供應，製造了很多上樓及上游的機會。雖然延長擔保期可能會有壞帳的情況，但相信數量非常少，政府只是承擔很少的壞帳準備就可以驅動大量的成交，能發揮信心效應，這才是管治的神來之筆。當下市場上有幾項重要的事情是需要政府發揮效應令市場回復信心與秩序。

首先是市區重建，即50年至70年或以上舊樓老化程度已快過市區重建速度，筆者建議政府應該重整市建局，擔當一個召集人或者策劃人角色，以房產信託基金去根據重建地方的業權份數收購，藉此加快速度省卻大量的金錢，同時亦因為政府的介入，秩序和信心效果會得到改善，亦可召集到更多發展商一起參與。

其次是大量人才入境香港，但本港住宅租盤減少、租金向上，始終會有一日不夠樓盤應付，筆者認為政府可以和一些心急出售的發展商洽購，既可為外來人口做好住屋準備，也提早消化積存的建屋量，等於提早令到土地招標得到重啟。

再次是筆者認為現在樓市低迷，更加需要政府出「甜招」，明確表示「假設面對樓市再下跌，政府一定會繼續出招直到樓市健康為止」，相信市場急需這種決心，同時在政府行政的利益上來說同樣需要的。建議政府果斷表態，因為事關全港人的福祉，而不是照顧個別不願意儲錢又未上車的人的感受。

祥益地產總裁 汪敦敬