黃仁勳：AI運算需求未放緩　全世界都判斷錯誤

人工智能晶片霸主英偉達(Nvidia)正舉行年度開發者大會，行政總裁黃仁勳表示，去年全世界幾乎都搞錯，AI發展繼續加快，行業對運算需求未見放緩，目前所需算力基於代理式人工智能(Agentic AI)及推理應用，所需計算量比公司之前認為的仍要多100倍。

英偉達發布多款新產品，包括下半年上市的圖形處理器(GPU)晶片Blackwell Ultra，其內存比目前的Blackwell更大，可以支援更大AI模型。此外，將在明年下半年推出Vera Rubin，取代Blackwell晶片。黃仁勳透露，再下一代產品將命名為Feynman，預期將於2028年登場。

黃仁勳表示，英偉達的晶片有兩大用途，協助AI系統聰明地回應大量用戶的需求；並盡快提供答案。他認為，只有英偉達的晶片能同時做到這兩點。「如果回答問題的時間太長，客戶就不會再回來，這就像網上搜尋一樣」。此外，4大雲端服務供應商對高性能顯示卡(GPU)的需求正激增，預計2028年英偉達的數據中心基礎設施收入將達一萬億美元。

中國AI初創公司DeepSeek的開源模型R1橫空出世，衝擊業界，由於在模型構及訓練中採用的晶片性能及成本都較低，讓投資者擔心未來大型科企可能減少對英偉達高端晶片產品的需求。