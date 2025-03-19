許正宇：港府與內地一直就國金中心建設保持溝通

中國人民銀行行長潘功勝今年1月在港出席活動時表示，將聚焦4個重點方向，繼續全力支持香港國際金融中心建設，包括大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例，市場關注國家入市的時間表。財經事務及庫務局局長許正宇回應立法會議員質詢時表示，有關具體內容由內地相關機構考慮及按需要公布，例如資金分布或時間表，政府和金融監管機構與內地金融監管機構一直就金融市場事宜保持溝通，會全力配合相關工作。

他指出，香港更需要努力完善市場，以自身吸引力，讓更多內地和海外機構以及個人投資者參與香港股票交易。過去幾年面對外圍環境的挑戰，政府一直致力透過推進具體的完善措施，持續提升市場的流動性，隨着國家經濟展現靭勁及關鍵科技取得突破，加上之前實施的完善措施漸見成效，香港股票市場自去年以來氣氛及交投好轉。

他提到，年初截至2月，港股日均成交額超過2,200億元，較去年全年上升近七成。香港交易所截至今年2月底正處理超過一百宗的上市申請，顯示企業對在香港籌融資的信心增強。港交所和香港證監會將繼續努力，透過便利企業融資、促進產品創新、提高交易和風險管理效率等，提升股票市場的競爭力。