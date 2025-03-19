瑞銀林鎮鴻：內地樓市已現積極信號

瑞銀投資銀行亞太及大中華區房地產研究主管林鎮鴻表示，內地樓市經歷過去4、5年時間的下行周期，開始看到較積極信號，包括一線及核心二線城市二手房成交量於農曆新年後按年升約30%，二手房成交量於農曆新年後按年增加約30%，復甦跡象相當明顯；以及地產發展商在高能級城市對土地的投資更趨積極，土地溢價率有所上升，反映市場對未來發展前景持樂觀態度。

他指出，內地樓市在去年10月、11月明顯反彈，主要是政策推動，隨後又逐步往下降，但今年首2個月的增長，背後並沒有政策放鬆支持，相信由土地或者供給端的調整所推動，因此認為此表現是比較積極的信號。

他續指，內地土地成交金額在2020年達高峰，其後4年連年下跌，而經歷4、5年的下調以後，土地成交和新開工面積已經下降70%，核心城市基本上就無新樓供應，故最近部分開發商開始出現拍「地王」，以增加土地投資，今年首2個月的土地成交金額終於回升，按年增加39%。

不過，他指出，開發商拿地「揀擇」，儘管土地成交金額錄升，但面積仍然持平，反映開發商將有限的資源放在更高能級城市，而統計去年7月至今年2月所得，上海、深圳、杭州的的土地溢價率有所上升。

他解釋，內地多個地方政府自去年年中放開土地限價，與過去7至8年有限價政策不同，留意到最近土地溢價率有點像回到2014年的水平，而開發商拍地也側面說明開發商對未來的去化率、價格有一個樂觀的信號。

林鎮源預期，今年內地新樓成交面積按年跌約5%； 新開工跌10%，但跌幅較2024年放緩，相信2026年新開工、銷售面積能穩住，按年表現持平。至於竣工方面，料今年跌20%，明年將繼續下降，因為竣工更多是後周期，並反映過去2至3年以前的新開工。