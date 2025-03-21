永安旅遊：85%港人1年至少搭1次高鐵　首季高鐵出行人數升20%

近年港人外遊出行模式相較疫情之前有所不同，其中經高鐵北上至大灣區和中國各地消費的情況有升溫迹象。永安旅遊最新調查發現，逾85%受訪者曾經在香港出發，坐高鐵到內地旅遊，總經理馬世文提及，公司今年首季高鐵旅行團產品佔中國團產品上升逾40%，高鐵團的出行人數則較去年上升近20%。

被問到受訪者為何對高鐵旅遊感興趣，逾51%認為主要是節省交通時間、另有30%人指能夠節省交通費用和座位舒適可自由走動。

乘坐高鐵次數方面，50%受訪者表示年內會乘坐1至2次出門旅遊，有20%則指1年會搭高鐵3至4次，同時近70%人指可以接受乘搭少過6小時的高鐵時長，譬如深圳、廣州等珠三角地區，以及潮汕、桂林等地，而車票價格最高接受範圍會在800元之下。

馬世文稱，留意到高鐵運力相比航空業的復甦程度較快，而永安旅遊的中國團的營運表玩亦受惠高鐵熱潮出現逾60%增長。

至於針對高鐵旅遊逐步成為中國旅遊發展的重心，永安旅遊董事長梁港蘭表示，公司將於下月復活節期間承包兩輛「高鐵專列」，率500至600位客人到桂林和張家界旅遊，又透露經永安報團在復活節出行的人數按年增長85%，其中中國團人數升幅高達1倍。

另她表示，因應高鐵載體量龐大，公司在七一假期亦會承包「潮州高鐵專列」，整體而言，永安旅遊今年的高鐵旅行團出行人數應較去年上升30%。