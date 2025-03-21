Nike料今季收入跌幅雙位數　上季少賺32%　大中華區收入挫17%最傷

運動服飾巨頭Nike公布季度業績之餘並警告，面臨對新關稅、消費者信心下滑以及復甦速度慢於預期等問題，今季收入將出現雙位數跌幅。Nike第三財季業績勝市場預期，純利按年倒退32%至7.94億美元；每股盈利54美仙，預期29美仙；收入112.69億美元，按年跌9%，主要受中國市場拖累，市場預期110.1億美元。

公司預計，隨着加強清理過剩庫存及不再受到消費者歡迎的過時款式，其毛利率將下降4至5個百分點，並預計這過程將持續到2026財年。

財務總監Matt Friend表示，認為第四季將反映措施所帶來的最大影響，而且收入及毛利率面臨的阻力將從那時起開始減弱。公司仍在應對目前經營環境中造成不確定性的幾個外部因素，包括地緣政治動態、新關稅、外匯匯率波動及稅收法規，以及這種不確定性及其他宏觀因素對消費者信心的影響。

期內，Nike品牌在各地區收入都錄跌幅，當中在大中華區跌幅最大，達到17%，至17.33億美元，低於18.4億美元的預期；不過北美跌幅最小，只有4%，錄得48.64億美元收入，並優於分析師預期的45.3億美元。

外界普遍預期Nike將重奪失去的市場份額並重整業務，業內人士指，該公司的問題已被誇大。即使如此，關稅及經濟擔憂可能意味Nike扭頹可能比預期花上更長時間，且更加困難。