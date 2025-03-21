姚浩然：恒指守穩20天線為關鍵　美團不宜博業績

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股連續第二日回調，走勢有轉差迹象。事實上，恒指升至上方24,700至26,200點區間阻力頗大，短期難有突破。但對於升浪是否完結，關鍵還看能否企穩20天線，以及北水是否繼續流出港股市場，若情況持續，則後市走勢難言理想。