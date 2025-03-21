姚浩然：恒指守穩20天線為關鍵 美團不宜博業績
2025年03月21日 11:28
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股連續第二日回調，走勢有轉差迹象。事實上，恒指升至上方24,700至26,200點區間阻力頗大，短期難有突破。但對於升浪是否完結，關鍵還看能否企穩20天線，以及北水是否繼續流出港股市場，若情況持續，則後市走勢難言理想。
美團(03690)將於收市後公布業績，據外媒綜合市場預測，料公司第4季收入按年或錄約19%增長，與第3季比增速或有所放慢；第4季核心商業經營毛利或有望連續三季錄得升幅。姚指出，美團近期股價相對落後，主要由於其業務難以從AI熱潮中受惠。投資者亦關注行業競爭狀況，以及公司未來會否公布與無人機有關消息，在消息未明朗前，料股價升至180元阻力頗大，暫未宜沾手。
長和系派成績表，長實集團(01113)去年純利逾136億元，按年跌21%。姚浩然指出，現時行業經營環境困難，或進一步壓縮毛利，股價難有太好表現。至於長和(00001)去年賺170億元，但出售巴拿馬港口已升級至政治層面，已非單純商業決定，交易或存變數。建議長線投資者繼續按兵不動，若未有貨則不宜高追。