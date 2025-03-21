富途正式接入DeepSeek　推「牛牛AI」解答客戶查詢

富途證券創辦人兼董事長李華宣布，該券商正式接入人工智能(AI)大模型DeepSeek，並推出具問答功能的「牛牛AI」，靈活地處理客戶對個股的查詢，但他同時強調，目前AI的邏輯仍有可能出錯，因此僅供作參考，不能亦不構成投資建議，亦會提醒客戶小心使用。

他指，新手投資者面對海量訊息往往無所適從，冀牛牛AI為他們取得相對精準的資訊輔助分析股票。下一步，計劃牛牛AI可以直接應用戶要求，從市場中篩選出合適的投資目標供參考。投資者亦可進一步深入解讀、比較每一隻個股，制定投資策略，選擇投資時機。

針對進階投資者，富途亦計劃推出高度智能化的解決方案AlAIgoTrading（AI程式交易），為零售投資者提供低門檻、低成本的量化交易工具，以AI驅動搭建策略，客戶無須時刻盯盤也能按照策略預期進行自動化交易。

李華稱，AI技術的普及將金融產業升級推向新台階，大力推動金融普惠的發展。該企未來會持續加大對Al的投入和人才儲備，以安全、合規、有效三項原則為前提，根據現有產品規劃持續探索 Al與投資結合的不同形態，包括投資者教育、投資顧問、以及客戶服務等領域等。