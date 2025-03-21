陸秉鈞：慎防資產價格回調！關注一個指數變化

上周跟大家於此專欄「港股3月轉折回調壓力增，突破新高需更強催化劑」，言猶在耳，恒指卻於本周三(3月19號)再次刷下新高，高見24,874的今年迎高。但筆者對港股目前的較為偏淡的看法仍然維持不變，甚至於周四(3月20號)後再進一步加強。

這裏強調筆者並非是港股淡友，剛剛相反，在2024年12月底恒指仍在20,000點的時候，筆者是少數直言恒指今年上半年較大概率先見24,200高位的股評人之一。港股在周三刷下新高，目前沒有人能百分之一百肯定高位已見，因為高位並非推測出來，而是刺熱氣氛營做出來。然而，儘管港股估值並不算高，但已非「便宜」。目前恒指已經回到五年平均估值水平。筆者對於DEEPSEEK效應提振盈利的想法不如市場樂觀，哪怕是像最能受惠的大型科技股，最新了解對其盈利提升也就不足10個百分點，但相關股份升幅動輒兩成以上，筆者認為港股升幅若要維持，需要有更多的政策來支持。

另一方面，美元指數在本二周(3月18號)低見103.194，創下上年11月6號以來最低位，走勢疑似出現築底情況，自3月11號起開始轉為橫行，於103.1至104.1之間徘徊。筆者執筆之時，美元指數回升至103.9，逼近高位104，於歐洲交易時段，借著外圍局勢不明朗因素影響，標普500指數主力期貨合約從5757在兩小時內跌至5,683，多個商品價格走勢也跟著應聲下跌。其中白銀從上升超過1%變為一度倒跌超過1%(截止香港周四時間19:00，其他商品也有此情況。對比跌幅，筆者更關注引發資產急速波動背後是否有「聰明」正先行進行部署操作，大方向將與美元指數升勢有關。

美元指數大概率將再次向104.1高位進發挑戰，大家宜多關注美元指數的變化，一旦美元告別短期跌浪開始展開升浪，將為近日上升良多的資產帶來回調壓力，這包括港股。

筆者預料，儘管港股有進一步調整壓力，但恒指在資金持續流入、大成交維持的情況下，短期較難出現暴跌，更多是處於板塊輪動，資金從主流股份，轉至落後股份，這就算在恒指失守24,000點，影響也不太大，惟恒指一旦失守22,800而且無法重回此水平之上，本年升浪可能將告結束，高位已見，讀者可以持續留意此水平。

美股方面，自2月中旬至3月上周的一波大跌後，美股於本周出現明顯反彈。唯反彈過後是否繼續上揚，筆者認為可以參考標普500指數5550的關口，若現再次失守，美股有可能再次走弱下探新低，否則筆者認為可先視作反彈持續看待，持倉暫時按兵不動。

其他資產方面，貴金屬近來升幅驚人，但短期升幅甚巨，若然美元指數大幅上升，將讓資產短期顯著受壓，但長線上升格局未改，若然相關資產價格顯著調整，反而給予投資者本年進場的機會。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)