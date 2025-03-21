新世界夥招商蛇口拓北都　大型商住項目2300伙動工

是次動工儀式由招商蛇口董事長蔣鐵峰、新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚、招商蛇口財務總監余志良、新世界發展執行董事兼物業發展主管薛南海、招商蛇口海外發展事業部總經理李堯、新世界發展執行董事兼首席財務總監劉富强、招商蛇口海外發展事業部香港公司總經理黃競源及新世界發展項目管理部項目管理主管陳志偉主持。

黃少媚表示，集團目前在北部都會區擁有1,400萬方呎土地儲備，動工儀式標誌着集團在北部都會區發展踏入重要里程碑，未來會繼續透過不同途徑，加快釋放農地價值。這些土地儲備不少位處優質地段，毗連新田科技城等發展樞紐，集團會積極引入戰略合作夥伴，進行前瞻性布局，實現優勢互補，進一步提升整體發展潛力，加快資金回籠。

蔣鐵峰指，北部都會區是香港融入國家發展大局的重要舉措，是香港未來發展的新引擎，也是香港探索發展新方向、尋找發展新動力、開拓發展新空間的長遠之舉。自北部都會區願景提出以來，招商蛇口與新世界發展積極響應，成為與特區政府簽署支持及參與北部都會區發展意向書及實際項目簽約落地的首批企業，此次北部都會區粉嶺發展項目的開工，既是招商蛇口與新世界發展合作的又一重要里程碑，更有力展現雙方建設美好香港的共同願景，以及為北部都會區發展與産業升級貢獻力量的决心。

新世界發展與招商蛇口合作發展的商住項目位於粉嶺馬適路，地點鄰近發展成熟的新市鎮，坐擁鐵路優勢，交通配套完善，商業公用設施齊備，並已獲《北部都會區行動綱領》納入「口岸商貿及產業區」，是北部都會區內首個進入工程階段的新發展區。

項目將會是新世界發展在北部都會區匠心打造的首個PAVILIA COLLECTION傳奇新作，延續系列建築理念，讓其不單只是住客理想居所，更是具收藏價值的匠心精品，將提供約2,300伙住宅，並將設有區內最大型商場，總樓面面積逾110萬方呎，將為北部都會區發展注入嶄新活力。